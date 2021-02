Mancini confirma el interés del Manchester City por Agüero

El técnico del Manchester City, Roberto Mancini, ha roto el silencio que mantenía sobre jugadores de otros clubes para asegurar que le gustaría que el delantero argentino del Atlético de Madrid, 'Kun' Agüero, fichase por el equipo si su compatriota Carlos Tévez deja el club.

"Agüero es un futbolista que podría jugar en el Manchester City porque es joven y es un buen jugador, como Carlos Tévez ", ha asegurado el italiano en una entrevista a 'Sky Sports News'. "Podría anotar muchos goles y jugar con Balotelli, Dzeko... Podría unirse".

Un nuevo club se une así al interés por el delantero argentino, al que ya han pretendido este verano equipos como el Chelsea, la Juventus y el Real Madrid. Las miradas de los 'citizens' se han trasladado al 'Kun' después de que Tévez anunciase su intención de abandonar el club, asegurando que le gustaría regresar a Suramérica para estar más cerca de sus hijos.

Por otra parte, Mancini ha asegurado que respeta la decisión de Tévez. "Hablar de la marcha de jugadores como Carlos es difícil, ya que se trata de un jugador fantástico, un gran tipo para mí. Cada vez que hablo con Carlos nunca me dice 'me quiero ir', me dice que echa en falta a sus hijas, a su familia. Siento mucho que Carlos lo quiera dejar, porque para mí es un buen hombre y un jugador fantástico, pero respeto su decisión".