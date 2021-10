Jordi Torres sustituye en Silverstone al lesionado Julián Simón

El español Jordi Torres será el sustituto del lesionado Julián Simón, que fue operado con éxito a principio de semana de una fractura de tibia y peroné de su pierna derecha al manillar de la Suter de Moto2 del equipo de Jorge Martínez "Aspar", este fin de semana en el circuito de Silverstone, escenario del Gran Premio de Gran Bretaña.

Simón se recupera favorablemente de la intervención a la que fue sometido en el Hospital USP San José de Madrid, y se encuentra ya en fase de rehabilitación, pero el equipo Mapfre Aspar ha decidido sustituirlo por el piloto natural de Rubí (Barcelona), actual líder del Campeonato de España de Moto2 empatado a puntos con Carmelo Morales.

Torres, de 23 años de edad, ha viajado el jueves a Silverstone y competirá por segunda vez en una prueba del Campeonato del Mundo, pues la primera fue el pasado año en Montmeló, como piloto invitado.

“Es como un sueño“

"Estoy alucinando. Imagina que te llaman ayer a las ocho de la tarde y te dicen que hoy has de volar a Silverstone para competir en el Mundial de Moto2 este fin de semana, es como un sueño", reconoció Torres en el comunicado de prensa del equipo.

"Tardé cuatro horas en reaccionar, casi no he conseguido dormir, estoy muy ilusionado y para mi ha sido una auténtica sorpresa, es todo nuevo y me queda mucho trabajo por delante pero estoy muy contento y motivado, todavía no me lo creo", ha indicado.

"No conozco Silverstone, por eso tengo ganas de empezar a rodar ya mismo", ha asegurado Jordi Torres, quien reconoció que fuera de España sólo ha estado en el circuito italiano de Imola en una prueba de Supersport.