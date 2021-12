Simón estará listo en "mes o mes y medio"

Los doctores Ángel Villamor y Rafael Durá han evaluado los progresos de la lesión del piloto español de Moto2 Julián Simón tras su operación, señalando que "está muy animado" y estimando que "en un mes o mes y medio estará listo".

"Julián Simón está muy animado y dispuesto a quedarse los días que hagan falta, me ha preguntado en cuanto tiempo estará bien, le he dicho que creo que en un mes, mes y medio", ha señalado el doctor Angel Villamor durante la rueda de prensa concedida en el hospital USP San José de Madrid para explicar los detalles de la cirugía y la evolución del piloto toledano en la lesión que se produjo el pasado domingo durante el Gran Premio de Catalunya.

Además, el doctor aclaró que el piloto "quiere llegar" a la prueba que se disputará el día 17 de julio en el circuito alemán de Sachsenring, pero que el equipo médico tratará de aunar sus esfuerzos para tenerlo "en Italia el 3 de julio".

"El dice que se quedará en el hospital el tiempo que sea necesario para hacer la rehabilitación. La rehabilitación consistirá en dos sesiones diarias, mañana y tarde y mucho drenaje y masaje. El ya ha levantado la pierna, ha estirado la rodilla y mueve algo el tobillo y eso es un gran paso adelante. Pero nuestra prioridad ahora es drenar y flexibilizar", ha añadido Villamor.

En este sentido, el médico definió la fractura del piloto del equipo Mapfre Team Aspar como "una de las más complejas" que ha tratado en su carrera.

"Recibimos al paciente el domingo por la noche con una fractura del tercio medio de la tibia y del peroné del pie derecho. Decidimos ponerle un tratamiento antiinflamatorio intravenoso que funcionó muy bien durante la operación. La tibia estaba descompuesta y era prácticamente imposible recomponerla con tornillos. Intervinimos seis médicos en una operación que duró 3 horas y media, y lo que hicimos fue crear una placa de metal hasta que conseguimos recomponer la tibia, la placa era de titanio y medía 30 centímetros, además creamos una para el peroné más pequeña ya que su fractura era menos grave", ha explicado.

El doctor Villamor no dudó en definir a Julián Simón como "un paciente fenomenal", que estuvo "consciente durante toda la operación" viendo los progresos "mediante una pantalla", ya que se le aplicó "la anestesia epidural". "Esta mañana, Julián nos ha llamado para que le aflojásemos el vendaje, pidiendo disculpas porque no podía soportar el dolor", ha recalcado.

Además, el doctor señaló que uno de los principales miedos de su familia eran que el golpe pudiese haber dañado "el fémur de su pierna derecha", ya que el piloto toledano se lo fracturó curiosamente en el Gran Premio de Catalunya 2006, pero los médicos confirmaron "que no le había afectado".

Un mes, el objetivo de Simón

Otro de los aspectos que destacaron fueron los grandes progresos realizados por Simón tras la operación. "Esta mañana le hemos quitado la venda y ya conseguía a duras penas mover la pierna. Vamos a tratar de hacerle andar en muleta para tener callo en un mes y poderle montar en la moto en un mes", ha aclarado el doctor Villamor.

Como anécdota, ambos doctores se mostraron sorprendidos de como "la pierna le pudo aguantar recta", ya que "había un segmento que no sujetaba la bota y estaba totalmente suelto", y para ellos se trata de algo "físicamente inexplicable".

En último lugar, los médicos aclararon porque rechazaron el uso de la cámara hiperbárica, que fue utilizada en la reciente operación de Alvaro Bautista, durante la operación. "No tenemos ningún dato científico que diga que la cámara hiperbárica, a Álvaro le fue bien pero no se ha comprobado su beneficio y preferimos no investigar con nuestros pacientes. Aún no se sabe a ciencia cierta si a Bautista le ayudó", ha sentenciado.