Nadal devuelve a la realidad a un bravo Veic

La victoria de Rafa Nadal ante un tenista como el croata Antonio Veic era, salvo desastre, algo cantado. El de Manacor ha cumplido con los pronósticos y ha vencido con claridad en tres sets (6-1, 6-3 y 6-0), cosechando en una hora y 40 minutos su victoria número 41 en Roland Garros. Su rival en octavos de final será el croata Ivan Ljubicic, que se ha impuesto a Fernando Verdasco por 6-3, 7-6 (6) y 6-4.



Al margen de la victoria, lo mejor ha sido volver a ver a un concentrado número uno del mundo jugando el tenis que a él le gusta en el primer encuentro en el que ambos se medían.



Veic ha saltado a la pista sin complejos y con garra, pero su furia se ha apagado a las primeras de cambio al encontrarse con un Nadal perfectamente asentado en la tierra batida de la pista central. El tenista español pegando fuerte de derecha y con bolas hacia el fondo de la pista ha arrollado literalmente a su rival poniendo el marcador 4-0 a su favor en pocos minutos.



Han tenido que ser dos errores del de Manacor en dos pelotas fáciles las que hayan permitido que el croata sumara el primer juego en su casillero de un set que Nadal ha ganado sin mucha oposición por 6-1, en menos de media hora. Las cifras hablan claro. Nadal solo ha perdido un punto con su saque y Veic solo ha ganado siete puntos [Datos y estadísticas del partido].



La igualdad ha estado más presente en un segundo set marcado por las roturas de servicio. Rafa le ha hecho tres breaks a su rival y éste dos a Nadal. Tras un primer juego interminable que parecía poder llevarse Veic, al final la veteranía del español se ha impuesto a las ganas del croata.

Durante todo el set hemos visto como el croata arriesgaba al límite como única manera de intentar vencer a un Rafa Nadal bien asentado, aunque algo flojo con su servicio. pese a ello 6-3 para Nadal.



Finalmente, el tercer set ha sido un paseo militar para el español que ha vencido, en apenas 25 minutos, con un contundente 6-0 mostrándose fresco y rápido de piernas, mientras su rival se entregaba compeltamente ante la superioridad aplastante del mallorquín.

"El mundo no se cambia en un día"

Rafael Nadal ha asegurado en TVE que había mejorado "en casi todos los aspectos" de su juego, tras la victoria contra el croata Antonio Veic que le situó en octavos de Roland Garros, pero advirtió "que el mundo no se cambia en un día".



"He recuperado bolas que antes no lo hacía, he restado más largo de revés. Todo eso me ha permitido meterme en la pista y tener el punto controlado", ha dicho el español. "Es un proceso en el que no se puede ir de cero a cien. La evolución es progresiva, no drástica. En general todo ha ido bastante bien", reconoció.



Nadal admitió también que esta mejora le permitirá sentirse mejor. "Tengo que disfrutar del reto de jugar mejor cada día. Poco a poco voy sintiendo que tengo más control sobre la pista y confianza", dijo.



El jugador de Manacor recalcó que en los primeros días "estaba más preocupado por otros aspectos, por ejemplo del juego de fondo", pero recordó que todo es "un pelín más mental que puramente tenístico".