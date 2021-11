Pau Gasol: "No soy el único culpable"

El jugador español de los Angeles Lakers, Pau Gasol, mostró su enfado tras haber caído eliminado en segunda ronda de los 'play-offs' por el título de la NBA, de los que dijo que no era el único culpable y habló de su regreso a la selección española de cara al Europeo de Lituania.

"Lo que más me enfada es no haber dado lo mejor de mí mismo y no ser capaz de ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Estoy triste. No he jugado a un gran nivel, pero no jugué solo. No soy el único culpable", manifestó el ala-pívot de Sant Boi.

“No jugué solo. No soy el único culpable“

Además, el mayor de los Gasol, que firmó su peor actuación con Lakers desde su fichaje hace tres temporadas, pidió periodo para la reflexión y regresar al trabajo con la "mente limpia" y otra vez "hambrientos de títulos". "Me duele porque ha sido una persona muy importante para mí. No se merecía acabar así", añadió sobre Phil Jackson.

Debilidad en su feudo Y es que para Pau Gasol la clave estuvo en la debilidad que mostraron en su propio feudo. "En el Staples Center nos han perdido el respeto y eso es culpa nuestra. Ahora valoramos más todo lo que hemos conseguido estos años", comentó el catalán en una rueda de prensa que pone fin a la temporada de la franquicia angelina. “En el Staples Center nos han perdido el respeto“ Por otro lado, Gasol no esquivó las preguntas sobre su vida personal para asegurar que son "rotundamente falsos" los rumores que hablaban de una crisis con su novia. "No es injusto para mí, pero para mi familia, para mi novia...". "Ella", añadió, "ha estado recibiendo todos los golpes y todas esas historias son absolutamente falsas".