A través de un anuncio publicitario, el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, manda un mensaje a los jugadores del Real Madrid y del Barcelona antes del encuentro de la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. [Barcelona - Real Madrid, en directo, a las 20:30 en La1 y RTVE.es].

El entrenador de 'La Roja' ha manifestado su "confianza en los profesionales" y ha pedido a los jugadores internacionales de los dos equipos que sean ejemplares para que no se produzca un "daño colateral que pueda afectar a la relación de los jugadores entre ambos equipos en el seno de la Selección española".

“Que no pase a mayores ni se traslade a la selección este pique“

"Es mi deseo que no pase a mayores ni se traslade a la selección este pique, que entendemos es exclusivamente deportivo por encima de todo", señala Vicente del Bosque. Lo más curioso es que el discurso se enmarca dentro de un anuncio de publicidad que termina con el nombre de la entidad bancaria anunciadora.

Discurso de Vicente del Bosque

"Soy consciente de la preocupación que manifiestan los aficionados y los medios de comunicación en relación con el ambiente que reina en los últimos partidos que están enfrentando al Real Madrid y al Barcelona y el posible daño colateral que pueda afectar a la relación de los jugadores de ambos equipos en el seno de la Seleccion española de fútbol.

“Ante estos hechos he de manifestar mi confianza en los profesionales“

Ante estos hechos he de manifestar mi confianza en los profesionales. Ellos están acostumbrados a este tipo de partidos y esta rivalidad que no es de ahora. Es mi deseo que no pase a mayores ni se traslade a la selección este pique, que entendemos es exclusivamente deportivo por encima de todo.

"En la selección ni miramos ni miraremos hacia otro lado en este sentido y puede estar todo el mundo tranquilo porque vamos a estar vigilantes".

“La palabra clave es respeto“

"Los jugadores que no se hagan acreeedores de nuestra confianza o que trasladen a la selección el mal ambiente reinante, tendrán que ser consecuentes con sus actos y serán solo ellos los responsables de ganar o perder el privilegio de pertenecer a la plantilla de la selección española".

"La palabra clave es respeto y con él seguiremos alcanzando las metas que nos hemos fijado. Respeto y espíritu ganador como equipo. Todos a una", y termina mencionando la entidad bancaria que patrocina el anuncio.