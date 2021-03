El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, ha vuelto a criticar la "diferencia increíble de criterio" en los colegiados a la hora de arbitrar al Barcelona, en la rueda de prensa posterior al clásico de Liga, en el que el conjunto blanco jugó con diez durante 45 minutos por la expulsión de Raúl Albiol, y explicó que ya estaban "preparados" para ello.

"El partido estuvo muy equilibrado cuando jugamos once contra once. En el primer tiempo jugaron dos equipos que se respetan, que saben que el rival es fuerte. Fue un primer tiempo sin oportunidades de gol y después, como pasan muchas veces, once contra diez", ha manifestado el portugués.

"Es prácticamente misión imposible jugar con diez ante un equipo que en posesión del balón es el mejor del mundo. Una vez más mis equipos terminan con diez y una vez más con una diferencia de criterio increíble, porque Alves debió ver la segunda tarjeta y el cuarto árbitro me dijo que no se sacó porque es un defensa lateral", indica.

“Pudimos ganar“

"Jugamos bien con diez porque ya estábamos preparados para jugar con diez. La entrada de Adebayor era lo que necesitábamos en ese momento, intenté bajar la línea del Barça, jugando con uno menos era lo que necesitábamos. Aguantamos gracias al carácter del equipo y del público que estuvo fantástico, e incluso pudimos ganar", dijo.

"Teniendo en cuenta estas circunstancias es un empate que se puede aceptar, pero me gustaría jugar algún día contra el Barça ellos con diez, pero tanto en España como en Europa es misión imposible", sentenció el de Setúbal.