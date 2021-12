Contador se alza con la Volta a Cataluña

El tricampeón del Tour Alberto Contador (Saxo Bank) ha sumado una nueva prueba a su extenso palmarés al adjudicarse la Volta a Cataluña del centenario, que ha finalizado este domingo con un circuito urbano por Barcelona.

Contador fundamentó su triunfo en la tercera etapa de esta Volta, en Andorra, donde ganó, y ha mantenido su renta de 23 segundos hasta el último día.

La última etapa de esta Volta, entre Parets del Vallés y Barcelona, de 124 kilómetros, se la ha llevado al sprint el francés Samuel Dumoulin (Cofidis), que se ha impuesto con un tiempo de 2 horas, 33 minutos y 55 segundos. El francés firma un doblete en esta Volta puesto que ya había ganado en la quinta etapa.

Contador: "Ha sido duro ganar"

"Ha sido durísimo, más duro que otras carreras que hemos tenido que controlar con montaña. Las escapadas tardaban en hacerse hasta el kilómetro 60 o 80, he tenido que salir incluso yo a algunos ataques, y desde luego estos cuatro días han sido muy duros, pero también muy buenos para las siguientes carreras", ha afirmado en rueda de prensa tras el triunfo Contador.

El ciclista del Saxo Bank, que en el podio ha señalado que no había sido "una semana fácil", no ha querido responder con palabras a la Unión Ciclista Internacional (UCI), que el pasado jueves recurrió su absolución al TAS. "Tampoco es cuestión de contestar, a mí lo que me gusta es competir y lo que me gusta cuando voy a las carreras es poder disputarlas al 100%. En esta venía a probarme, el miércoles me encontré muy bien en Andorra y estoy muy contento por mi equipo", ha explicado Contador.

“La Volta tiene una historia increible“

El corredor ha señalado que esperaba que en la etapa reina aguantarán más corredores junto a él, pero que gracias a "unas diferencias más grandes de lo que esperaba" ha podido mantener la renta hasta el último día. "Para mí es una satisfacción enorme, además en el centenario de esta Volta, tiene una historia increíble y es una carrera que no tenía en mi palmarés y estoy muy contento", ha explicado un satisfecho Contador.

El pinteño ha señalado que le "enorgullece" compartir puesto en el palmarés con corredores como Jaques Anquetil, Eddy Merckx o Miguel Induráin, y ha animado a que la Volta, que este año ha tenido muchos problemas económicos para seguir adelante, se mantenga viva. "Creo que es una vuelta muy bonita, que se merece que se dé por televisión por el nivel de participación. Desde luego que pocas carreras van a tener el cartel de corredores que ha tenido esta. Animo a todos los 'sponsors' e instituciones a que sigan apoyando esta vuelta", ha concluido Contador.