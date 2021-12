Vuelve el 'show', vuelve la Super Bowl

La final de la Liga de Fútbol Americano (NFL), un evento que engancha a más de 100 millones de espectadores en televisión, es todo un acontecimiento en EEUU pero hay quien, por encima del juego, prefiere los ingeniosos anuncios que se emiten durante sus múltiples interrupciones.

El partido lo disputarán el día 6 los Pittsburgh Steelers y los Green Bay Packers en el Cowboys Stadium, de Arlington (Texas), un estadio con capacidad para más de 93.000 espectadores, que verán cómo Christina Aguilera interpreta el himno estadounidense antes del duelo y disfrutarán de The Black Eyed Peas al descanso.

Según las estimaciones de varias compañías, las limitaciones que sufrió el "Recession Bowl" del año pasado han disminuido. Si hace 12 meses las tarifas oscilaban entre los 2,5 y los 2,9 millones de dólares por spot publicitario, ahora rondan los 2,8 y los 3 millones.

Algo lógico cuando la edición pasada registró una audiencia de 106,5 millones de personas, en el que fue el programa más visto en la historia de la televisión de EEUU, tras batir el final de la serie "M-A-S-H".

Hollywood no es ajeno a un mercado con tanto potencial

Los estudios tienen previsto promocionar al menos 13 de las grandes películas que se estrenarán en el país en los próximos meses, como es el caso de "Transformers: Dark of the Moon", "Super 8", "Thor", "El Capitán América", "Piaratas del Caribe: En mareas misteriosas" y "Cowboys and Aliens", previsibles "taquillazos" este verano.

Y también habrá espacio para estrenos que se avecinan como la comedia "Just Go With It", con Adam Sandler y Jennifer Aniston; la cinta de ciencia ficción "Battle: Los Angeles"; el thriller "Limitless", con Bradley Cooper, o el filme de animación "Rango", a cuyo protagonista presta su voz Johnny Depp.

En años anteriores las películas que se anunciaron durante el Super Bowl no llegaron a la decena.

La cadena Fox, que emitirá el partido en directo, ganará más de 200 millones de dólares por la publicidad. Muchas de esas marcas corresponden a la industria del automóvil, entre ellas Audi, BMW, Kia, Hyundai, Volkswagen, Chrysler, Chevrolet y Mercedes-Benz, que debuta en estas lides.

Por ejemplo, Best Buy, la mayor cadena minorista estadounidense de venta de artículos electrónicos, pretende dar que hablar y para ello ha pagado un millón de dólares al cantante adolescente Justin Bieber para protagonizar un anuncio futurista junto al rockero Ozzy Osbourne.