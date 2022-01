El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, aseguró que su equipo no mereció perder en Pamplona ante Osasuna (1-0) y, sobre su situación en la Liga, a 7 puntos del Barcelona, dijo que "está más difícil", aunque precisó que los campeonatos se pierden en varias jornadas.

"No se puede decir que los puntos de hoy son más importantes que los 2 de Levante o Almería. Los campeonatos no se ganan o no se logran los objetivos por una acumulación de puntos perdidos", afirmó.

En este sentido, añadió: "Lo tenemos mucho más difícil que el primer clasificado, pero ahí estaremos para trabajar y lucharemos hasta el final". Mourinho manifestó que el Real Madrid mereció más en el Reyno de Navarra: "Creo que no merecimos perder, pero el adversario trabajó al límite de sus fuerzas y también mereció un resultado positivo".

"Sin hacer un partido del otro mundo, los jugadores lo han hecho con dignidad y no tengo nada que reprochar al equipo", añadió Mourinho, que destacó la labor arbitral: "Ha hecho un trabajo buenísimo", dijo, si bien se lamentó de la "estrategia" de los aficionados del fondo sur del estadio de devolver balones desde la grada con el partido en juego.