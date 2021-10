El ex tenista australiano Rod Laver marca el territorio antes de que empiece el Open de Australia. Ante la presunción periodística de que si Nadal gana el primer gran torneo del año, se convertiría en el primer tenista en más de 30 años en firmar el 'Grand Slam' con la victoria seguida en Roland Garros, Wimbledon, el US Open y el Abierto australiano, quiso aclarar que ese título honorífico sólo es válido si se alzan los cuatro trofeos en la misma temporada.

"Tiene tres en el bolsillo y juega muy bien. Llega con una buena oportunidad. Pero lo que es seguro es que si gana no será un Grand Slam. La gente dice que está en el camino para el 'Grand Slam', pero no es así. Porque para ello debe comenzar en enero con el Abierto de Australia y acabar en septiembre en el US Open", apuntó en una entrevista con Associated Press. Si bien matizó: "Pero lo que está a punto de hacer es grande".

"Lo importante es saber que hay un principio y un fin. Si no puedes decir que tal jugador ha comenzado su Grand Slam en Wimbledon y otro en el US Open", indicó.



Laver es el único tenista que ha conseguido el 'Grand Slam', y lo hizo en dos ediciones, en 1962 y 1969, y está convencido de que en la "presión" de ganar los cuatro títulos en sólo un curso reside la clave.



"Pensé que jugadores como Boris Becker, Bjorn Borg o Pete Sampras podían haberlo conseguido. Federer ha tenido opciones, pero siempre perdió en Roland Garros, un territorio Nadal por excelencia", finalizó Rod Laver.



Sin embargo, no dudó en alabar la calidad del actual número uno del mundo. "La intensidad que pone de principio a fin en sus partidos es increíble. No deja ir ningún punto sin pelear por él y no deja de mejorar su juego. Es impresionante el efecto que pone a la bola y casi no comete errores. Es preciso y sólido. Es fantástico verle jugar", sentenció.