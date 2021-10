El jugador del Real Madrid Esteban Granero se ha mostrado convencido de que los canteranos Morata y Sarabia, convocados para jugar ante el Auxerre en la Liga de Campeones este miércoles, "van a estar a la altura" de las circunstancias.

"Para Morata no es nuevo -estuvo convocado también ante el Valencia- y lo que tienen que hacer tanto él como Sarabia es aprovecharlo. Tienen que mejorar todo lo que puedan y seguro que van a estar a la altura", dijo Granero en una rueda de prensa celebrada en el Santiago Bernabéu.

Además, el 'pirata' se mostró seguro de que la cantera del conjunto blanco "no tiene mucho que envidiar" a la del Barcelona. "Ellos están teniendo resultados bastante buenos, pero el Madrid ha estado teniendo esos resultados desde hace mucho y siempre ha habido futbolistas de la casa", dijo.

"Raúl o Casillas también han sido merecedores del Balón de Oro. La cantera del Madrid no tiene mucho que envidiar a la del Barcelona", aseguró en referencia a Iniesta, Xavi y Messi, finalistas del máximo galardón individual del mundo del fútbol.

Por otro lado, el ex jugador del Getafe ha defendido a Benzema, al que no le puede hacer un "examen final" cada vez que juega. "Benzema está deseando jugar y hacerlo bien, pero parece que cada vez juega tiene un examen final y no es así. Es un gran delantero y lo único que quiere es jugar y hacerlo bien. Los compañeros sabemos que será así", afirmó.

A su vez, Granero también tuvo palabras de apoyo para Pepe, que no pasa sus mejores momentos. "Pepe es lo suficientemente profesional para que no le afecte lo que venga de fuera ni las críticas. Creo que es un futbolista que responde en el campo y es uno de los mejores defensas del mundo", continuó.

En otro orden de cosas, el futbolista madrileño comentó que aunque no se jueguen nada en cuestiones de clasificación van a salir a hacer disfrutar a los aficionados. "No entiendo a un futbolista que no se motive, siempre es un partido especial cuando se viste esta camiseta. Hay unos aficionados ante los que hay que responder", manifestó.

"El equipo está respondiendo bien y en Europa tenemos al alcance de la mano un récord de puntos. El equipo se ha renovado bien y tenemos un entrenador que tiene un gran prestigio, así que tenemos todo para ser favoritos. Nosotros lo único que queremos es ir partido a partido y ganar la competición. Tenemos cualidades para ganar la 'Champions'", aseguró.

Por último, Granero alabó cómo se ha levantado el equipo tras la derrota del Camp Nou. "Ante el Valencia había que ganar como fuera y el equipo ha respondido demasiado bien para lo que pasó. Hemos empezado de nuevo y queremos retomar el mismo fútbol que estábamos haciendo. Ahora hay que pensar en ganar todos los partidos", finalizó.