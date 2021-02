Arbeloa: "No creo que haya un plan anti-Messi"

Álvaro Arbeloa, defensa del Real Madrid fue preguntado por el primer día de trabajo del Real Madrid para preparar el clásico. Entre otras cosas, se esperaba un plan para frenar al astro argentino, pero Arbeloa destacó que no cree que eso exista aunque avanzó que restan tres días de entrenamiento para preparar el encuentro. "No nos ha dado tiempo. Jugamos contra el Ajax y hoy ha sido un día de recuperación. Hasta el lunes... No creo que haya un plan anti-Messi ni antimisil ni nada de eso", comentó.



Respecto a qué jugador del Barcelona elegiría para que no jugase en el Camp Nou, afirmó que "todos" son muy buenos y que prefiere que todos los buenos futbolistas del conjunto azulgrana estén presentes sobre el campo.



"Quitaría a los 18. Son un grandísimo equipo. Un día se habla de Messi, otro de Xavi. Ayer Pedro hizo un gran partido. Son un equipo tremendamente competitivo, con grandes futbolistas. Tienen campeones del mundo, es un equipo a batir. Los quiero a todos en el campo. Tengo confianza de poder ganar allí contra el mejor Barcelona", indicó.



"Está claro que ganar al Barcelona es una satisfacción enorme para todos los madridistas. Es nuestro máximo rival en España y todos sabemos lo que supone ganar al Barcelona en su campo. Ojalá podamos dar una alegría a nuestros aficionados", agregó.

"Notamos que estamos en un buen momento, con mucha confianza, haciendo las cosas muy bien. Se va a ver un buen partido, un bonito espectáculo. Vamos con toda la intención de hacer un buen partido", apuntó.

“Cada uno tiene opciones con sus armas“

Por último, cuestionado por el jugador que puede ser más decisivo entre Cristiano y Messi, dijo que también hay que tener en cuenta al resto de hombres que habrá sobre el césped del Camp Nou. "Por suerte es un once contra once. Nunca se sabe quién va a decidir el partido. Hoy por hoy puede que sean los dos jugadores que marcan las diferencias dentro del terreno de juego. Ojalá que sea Cristiano el que decida, pero es injusto porque hay más jugadores", concluyó.

Xabi Alonso: "Tenemos la receta para poder ganar en el Camp Nou" Xabi Alonso aseguró que el partido ante el FC Barcelona de este lunes aún "no es decisivo" porque cree que "todavía hay muchos puntos" por jugar, aunque reconoce que el choque del Camp Nou será muy importante para las aspiraciones al título.



"El Barça es muy bueno y sigue siendo muy bueno. En los últimos años ha conseguido muchos títulos y nosotros vamos a pelear para batirnos contra ellos porque va a ser fundamental. Los dos partidos, tanto el del Camp Nou como el de vuelta van a ser muy importantes, pero todavía aparte de esos hay muchísimos más por jugar".



Xabi Alonso cree que su equipo tiene "mucho potencial en ataque, muy rápidos y muy desequilibrantes" con una gran capacidad goleadora. También el jugador blanco opina que en defensa el conjunto blanco tiene "buena solidez" y por el momento todos los jugadores están haciendo "bien las cosas", aunque advierte que hay "que seguir mejorando".



Además, destaca lo que se tiene que hacer contra el Barcelona. "Es un equipo que arriba tiene mucha habilidad, mucho desequilibrio y no puedes centrarte sólo en un jugador porque entonces hay otro que te está aprovechando ese hueco. Si nosotros jugamos bien, si jugamos como equipo, si somos fuertes en ataque, fuertes en defensa, esa es la receta para poder ganar en el Camp Nou. Luego puede pasar cualquier cosa, pero tenemos que jugar así para poder ganar en el Camp Nou", afirma el vasco. Alonso asegura que, de forma adicional, José Mourinho mantiene motivado al equipo. "Motiva, porque no te permite relajarte, siempre sigue apretando porque siempre quiere más. Digamos que hay días más tranquilos y otros más movidos... para dejarlo así", comenta el jugador vasco.



Además, el internacional reconoce que Zinedine Zidane y Thierry Henry son dos de los que más le han impresionado en su carrera y se refiera a los compañeros que tiene o ha tenido en el centro del campo. "Prefiero jugar con buenos jugares a mi alrededor, es lo mas fácil. He tenido la suerte de poder hacerlo en todos los clubes en los que he estado y nos han ido bien las cosas", afirma. "En el Liverpool juegas con un Mascherano que te deja más libertad para arriba. Ahora juego con Xavi y Khedira que tienen más recorrido cerca del área y me toca más guardar mi posición lo más completo posible y luego adaptarlo a las circunstancias", concluye Xabi Alonso.