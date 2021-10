Jorge Lorenzo se ha estrenado en el Gran Premio de Australia como campeón del mundo de MotoGP. El piloto español ha quedado segundo por detrás de Casey Stoner, y ha subido al podio por primera vez en la categoría reina en el Circuito de Phillip Island. "Me siento mejor que con algunas victorias que he obtenido en mi carrera deportiva, sobre todo porque a nivel de pilotaje he rendido a gran nivel para ser esta pista y para competir con un monstruo como Casey Stoner que aquí va como un relámpago", asegura el mallorquín.



Lorenzo ha añadido que el australiano se merecía la victoria. "Stoner tiene un talento bestial en cualquier condición, va muy rápido, conoce la pista y también la Ducati se desenvuelve muy bien en este circuito. Nicky Hayden también ha estado muy bien, pero si contamos sus tiempos, vemos la diferencia y por eso la mayor parte del mérito lo tiene el piloto. "



Finalmente, Jorge Lorenzo ha asegurado que le hace ilusión volver a España para celebrar el campeonato con los suyos. "Tengo muchas ganas de volver a Mallorca porque hace mucho que no voy por la isla. Ir allí para celebrar algo tan importante con tanta gente en Palma es algo que me llena mucho. Además, tengo muchas ganas de abrazar a mi padre y a mi madre".