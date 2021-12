Pedrosa: "Mi objetivo es ver cómo estoy"

El piloto español Dani Pedrosa (Honda) manifestó en el circuito de Phillip Island, donde el domingo se disputará el Gran Premio de Australia, que su objetivo es ver cómo se encuentra después de que hace dos semanas se rompiera la clavícula en los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón.

Pedrosa, que es segundo en la clasificación del Mundial de MotoGP, manifestó a los periodistas que no ha sido un viaje fácil, pero que el viaje en sí es la parte más fácil de este gran premio.

"Para Malasia sabíamos que era casi imposible estar. Además era demasiado pronto", dijo el piloto de Barcelona, que añadió: "He descansado y me he rehabilitado lo máximo que he podido pero, evidentemente, aunque me hayan puesto una placa para fijar el hueso todo tiene su tiempo y muscularmente no me encuentro muy bien".

Dijo: "No sé si es por el impacto que tuve o en general por la situación. No está yendo del todo rápido muscularmente, encuentro todavía las cervicales y los pectorales que me están dando algunos problemas, pero estamos trabajando en ello".

Respecto a las previsiones de lluvia para el domingo sobre el circuito australiano, el piloto de Honda señaló que sobre mojado es más fácil muscularmente, pero también tiene más riesgo de caída. "Lo importante es no caerse", manifestó.

Se mostró preocupado por el hecho de que el trazado sea muy concéntrico en el sentido izquierdo, el lado del hombro que se fracturó en Japón.

Respecto a su caída, nada más comenzar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, Pedrosa dijo que en Honda no le habían dicho nada que él no supiera.

Pedrosa calificó de "fantástico para ellos y para España" la consecución de los títulos mundiales de Jorge Lorenzo (Yamaha) en MotoGP y Toni Elías (Moriwaki) en Moto2. "Tengo que felicitarles, yo sé que ganar un título del mundo no es fácil. Se lo han merecido", declaró.