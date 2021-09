El español Dani Pedrosa (Honda RC 212 V), que no pudo disputar el Gran Premio de Malasia de MotoGP al encontrarse convaleciente de su intervención quirúrgica en una clavícula, comentó tras el título de Jorge Lorenzo que era "muy importante para España volver a tener un campeón del mundo de MotoGP".



"Era importante después del primer título conseguido por Alex Crivillé en 1999, pues de eso hace ya mucho tiempo, ¡demasiado! Así que hoy me gustaría felicitar a Jorge Lorenzo por su título", aseguró Pedrosa en un comunicado de prensa de su equipo.



"Ha hecho una gran temporada, desde el inicio, y ha cometido muy pocos errores, así que se merece este título", afirmó Pedrosa. "Obviamente me habría gustado estar en Sepang hoy y mantener vivo todavía esa posibilidad por el campeonato un poco más, a pesar de que sólo teníamos un pequeñísima posibilidad de alcanzarle en la clasificación general", explicó el piloto español.



"Pero no ha sido así", recalcó, por lo que reconoció que su recuperación y trabajo de fisioterapia después de la operación "va bien y espero encontrarme bastante mejor en Australia para volver al nivel que alcanzamos en las últimas carreras de la temporada", manifestó Dani Pedrosa desde su lugar de descanso y recuperación.