El piloto Valentino Rossi señaló que esperaba que la lesión del español Dani Pedrosa en la sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón no fuera "demasiado grave". "Me sabe mal por Dani, he visto la caída desde lejos y creo que ha sido por mala suerte", señaló Rossi.

Respecto a sus sensaciones en los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, en los que fue el más rápido, el italiano ha dicho estar muy contento. "Ha sido una sorpresa el poder rodar tan rápido. Esperaba sufrir mucho aquí con mi hombro, porque hay muchas zonas de frenadas fuertes. Así que estoy muy satisfecho".



"Me he sentido bien encima de la moto y hemos hecho un gran trabajo con la puesta a punto. He usado el nuevo motor y puedo decir que Yamaha ha realizado un gran trabajo, especialmente en las marchas cuarta y quinta", añadió Rossi.



El piloto italiano fue el más veloz en la primera toma de contacto con la pista japonesa en su último giro al marcar un crono de 1:48.174, con dos décimas de ventaja sobre el también italiano Andrea Dovizioso (Honda) y a tres del español Jorge Lorenzo.



'Il Dottore' no lideraba unos entrenamientos desde la primera jornada en Mugello, justo antes de fracturarse tibia y peroné. "'Sé que es sólo el viernes, pero hacía tiempo que no estaba delante como hoy, así que tengo que disfrutar de esta dulce sensación! Sé que hay una probabilidad de lluvia para el resto del fin de semana, sería una pena, pero si está mojado también haremos nuestro mejor esfuerzo", explicó.