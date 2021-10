Dani Pedrosa ya ha abandonado la clínica Dexeus, donde se encontraba desde que este sábado fue operado allí de una fractura triple de clavícula que se produjo en los primeros entrenamientos libres de Motegi. El piloto catalán ya se encuentra en su domicilio, y comenzará la rehabilitación este mismo lunes, ya que han pasado las 48 horas preceptivas desde que fue intervenido quirúrgicamente.



Habrá que esperar para conocer la evolución de su recuperación, antes de que decida si está o no en condiciones de competir el próximo fin de semana en el Gran Premio de Malasia. Pedrosa iniciará este lunes la recuperación funcional activa-pasiva, bajo la supervisión de su fisioterapeuta. El próximo miércoles, volverá a la clínica barcelonesa para visitar al Doctor Mir, realizar las curas pertinentes y ver cómo evoluciona la lesión después de la intervención.



"Voy a empezar la rehabilitación en breve, sin centrarnos en una fecha de regreso. Queremos ver cómo evoluciona en los próximos días la lesión, y a partir de ahí, empezar a pensar en volver a los circuitos. Lo importante es recuperarme bien", ha asegurado el piloto de HRC en su blog personal.

Dani: "No he podido evitar la caída"

El propio piloto de Castellar del Vallès explicaba así lo ocurrido: "He intentado frenar la moto como siempre, pero he visto que algo no funcionaba y no he podido evitar la caída. Enseguida he sabido que me había hecho daño, tenía mucho dolor. Me he dado un fuerte golpe en el tobillo izquierdo y en la caída, mi clavícula izquierda ha golpeado contra el suelo y se ha fracturado".

El segundo del Mundial lamenta que el accidente eche por tierra el trabajo que les ha llevado a aspirar al título mundial de MotoGP: "Hemos trabajado muy duro para conseguir el nivel de competitividad que teníamos ahora. Una nueva lesión no era exactamente lo que necesitábamos, y creo que no lo merecía ahora"