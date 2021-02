Pierre Bordry, ex presidente de la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD) durante el último Tour de Francia, aseguró que "había sospechas de dopaje desde finales de julio" sobre el ciclista español Alberto Contador, controlado positivo durante la última ronda gala.

"Ahora tenemos una información, pero lo que espero con mucha atención es el informe de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para verificar de qué producto se trata y cómo se ha encontrado en los análisis de ese ciclista", dijo a la emisora RTL Bordry, abanderado de la lucha antidopaje en Francia.

Preguntado sobre si un deportista puede dar positivo por la sustancia anabolizante clembuterol tras ingerir carne, línea de defensa argumentada por el entorno del deportista, Bordry respondió que le resulta "complicado de creer, pero nunca se sabe lo que puede suceder".

"Poco importa que la cantidad sea pequeña. El clembuterol está en la lista de productos prohibidos. Él puede encontrar gran cantidad de elementos de defensa, si se ha tomado de una manera o de otra, lo que no evita que sea un producto prohibido", aseveró.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la pasada madrugada que ha suspendido al ciclista español, triple campeón de Tour de Francia, por dar positivo por clembuterol en un control antidopaje durante el último Tour.

La sustancia prohibida fue hallada en la orina de Contador tras la prueba a la que fue sometido el pasado 21 de julio, aunque el organismo admite que la cantidad de clembuterol era 400 veces menor a la tasa mínima de la que en teoría son capaces de detectar los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje.

"Dada la pequeña concentración", el caso "necesita una investigación científica más a fondo hasta que se puedan extraer conclusiones", indicó la UCI.

No obstante, Bordry recalcó que "no hay umbral" mínimo para dicha "sustancia prohibida" y reiteró que la agencia a la que representaba (y de la que dimitió esta misma semana al considerar que no recibe el suficiente apoyo político del Gobierno galo y de las federaciones internacionales para perseguir a los tramposos) sabía "desde hace tiempo" que había "resultados anormales" relacionados con Contador.

"Es grave. Hay que aclarar la situación. El deportista debe defenderse, explicar por qué y cómo lo ha hecho. Sin duda, es una desgracia", opinó.

En relación con sus quejas por la falta de apoyo político y medios para combatir el dopaje, Bordry subrayó que "el presupuesto de la AFLD es del orden de 8 millones de euros al año. Es el presupuesto de un equipo ciclista del Tour de Francia. Es ridículo", concluyó.

Bordry, máximo responsable francés de la lucha contra el dopaje desde 2005, fue quien puso contra las cuerdas al heptacampeón del Tour de Francia, el estadounidense Lance Armstrong, al demostrar que éste utilizó EPO en el primer Tour que ganó en 1999.