A falta de cuatro carreras para que acabe el campeonato del mundo de F1, el bicampeón español mantiene intactas sus opciones de triunfo. La victoria del asturiano en Singapur le deja a sólo 11 puntos del líder, Mark Webber, aunque cinco pilotos tienen aún opciones de ser campeones, ya que están separados por tan solo 25 puntos, los mismos que te otorga una victoria. [Clasificación de la F1]

Fernando Alonso ha dado un golpe de autoridad en la que supone su victoria número 25 en la Fórmula 1 y la segunda consecutiva. El español de Ferrari ha conseguido además recortarle 50 puntos al británico Lewis Hamilton, que una vez más no pudo acabar la carrera.

El asturiano cuanta además con una ventaja añadida. Es el líder indiscutible de su equipo, algo que no ocurre en Red Bull donde el pique entre Webber y Vettel, separados por solo 21 puntos, es evidente.

Pero Alonso no quiere dejarse llevar por el optimismo y sabe que todavía queda mucho trabajo por hacer. No se puede dormir en los laureles porque sus rivales están al acecho y cualquier error puede ser fatal para sus aspiraciones. Por eso Alonso apunta que "la clave ahora es hacer podio en las cuatro carreras que faltan".

Lo que queda

La próxima cita tendrá al circuito de Suzuka como escenario. El Gran Premio de Japón, dentro de quince días, le trae buenos recuerdos a Alonso, ya que en 2006 ganó la carrera, aunque a los mandos de su Renault. Se trata de un circuito, por cierto, muy del gusto de los Red Bull, no en vano Vettel se exhibió el año pasado.



Dos semanas más tarde queda la gran incógnita, el Gran Premio de Corea, cuya celebración incluso está en el aire, al no estar finalizadas aún las obras. Posteriormente el 'circo' de la F1 se trasladará a Brasil, al circuito de Interlagos que albergará el 7 de noviembre la penúltima carrera del año y donde se prevé que, como otros años, Ferrari será muy fuerte.



Allí, Lewis Hamilton perdió el título del 2007 cuando lo tenía en la mano en dos lamentables maniobras, si bien un año más tarde se proclamó campeón concluyendo de forma agónica en la quinta posición.



La última carrera será solo una semana después en Abu Dhabi, donde el año pasado ganó Vettel, y donde Lewis Hamilton, tras salir primero en la parrilla abandonó por una avería. No es el circuito que mejor se adapta al español, pero llegar primero en la clasificación le daría alas para conquistar el tercer título mundial de su palmarés.