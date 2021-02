Mosquera: "Me llevo el calor y el cariño de la gente"

Ezequiel Mosquera (Xacobeo Galicia) ha dicho, tras el final de la Vuelta en Madrid, que, aunque no ha conseguido la victoria final, de esta carrera se lleva como mejor recuerdo "el calor y el cariño de la gente".

"Ha sido una pena no ganar, pero me queda la tranquilidad de que lo he dado todo. Lo más importante es que me he ganado a la afición. Me llevo el calor y el cariño de la gente", se ha congratulado.

El corredor gallego ha sentido una emoción "especial" al subir al podio, por primera vez en su carrera. "Subir al podio es algo muy especial, es algo muy grande y te cuesta contener las emociones en él", ha confesado.

Mosquera ha comentado también que le ha agradado el final de carrera en la plaza de La Cibeles, el lugar donde celebran los triunfos los seguidores del Real Madrid porque en su familia hay mucho madridista. "Yo no soy de fútbol, pero toda mi familia es del Madrid", ha desvelado.

Cercano a la despedida de su actual equipo para fichar por el Vacansoleil holandés, Mosquera ha reflexionado sobre su relación con su director deportivo, Álvaro Pino. "He estado cuatro años en el Xacobeo con Pino, que es un hombre con un carácter muy difícil pero que sabe sacar lo mejor de cada corredor", ha apuntado.

Al respecto de su inmediato futuro deportivo, ha asumido como "un nuevo reto" correr en el extranjero. "No soy ningún niño, pero el hecho de correr en el extranjero es una experiencia nueva. La vida deportiva es muy corta y hay que aprovechar las oportunidades", ha dicho esperando conocer también otras carreras a las que hasta ahora no ha tenido acceso.

"A la Vuelta le tengo cogida la medida y, aunque a ciertas edades ya no eres tan romántico, correr otros carreras, no ya Tour y Giro sino alguna otra como la París-Niza es un reto", ha apuntado.

Aunque antes, para descansar del estrés que le ha supuesto la Vuelta, de lo que tiene "ganas es estar en casa, de paz, de una buena cena de un par de huevos con chorizo, un auténtico manjar".

En cuanto a lo que le espera en su tierra, ha dicho que desconoce aún lo que es, pero que se puede ser "de todo" ante el impacto que ha tenido su actuación.

"Aún no tengo ni idea, pero espero de todo al llegar allá. Por lo que me están contando, tendré unos días moviditos. Aunque tener el reconocimiento de tu gente es algo muy grande. A partir de ahora es cuando se disfruta", ha finalizado.