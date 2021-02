Oscar Freire y Juan Manuel Gárate (Rabobank), Imanol Erviti y Luis León Sánchez (Caisse d'Epargne), Francisco José Ventoso (Carmioro NGC), Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi), Carlos Barredo (Quick Step), Joaquim Rodríguez (Katusha) y Haimar Zubeldia (Radioshack) son los nueve seleccionados por José Luis de Santos para la prueba en línea elite del Mundial de carretera, que se celebrará el domingo 3 de octubre entre Melbourne y Geelong, en Australia.



Según el seleccionador nacional, José Luis de Santos, "no ha sido una selección fácil de hacer porque otros corredores que se han quedado fuera podrían haber estado también. Pero sólo puedo llevar a nueve, y creo que éstos son los que mejor lo van a hacer",



"Casi todos ellos tienen experiencia no sólo en el Mundial, sino también en grandes clásicas y son los mejores corredores para este tipo de pruebas. A la mayoría los he visto en esta Vuelta, y de los que no están, Samuel y Zubeldia lo han hecho muy bien en las dos clásicas de Canadá, que son tipo Mundial, y Ventoso es un corredor que completó una París-Bruselas sensacional", dijo De Santos.



Freire será el líder único de esta selección, con el objetivo de lograr su cuarto Mundial, tras los de Verona'99, Lisboa'01 y Verona'04. "Va por el buen camino, entrenándose, asimilando el trabajo de la Vuelta y contento de cómo van las cosas". El resto de los integrantes del equipo tendrán la misión de apoyarle y todos ellos cuentan con experiencia mundialista, salvo Erviti, que se enfundará por primera vez 'la roja'.



Zubeldia no acudía a una convocatoria de la selección desde 2002 mientras que Ventoso estuvo por última vez en 2006; seis de los otros siete integrantes de este equipo nacional -todos excepto Luis León- ya estuvieron el año pasado en Mendrisio.



En cuanto a la contrarreloj -el jueves 30 de septiembre-, De Santos contará con Luis León Sánchez y Rubén Plaza (Caisse d'Epargne), quien permanecerá en Australia como reserva para la línea por si surge algún problema. "Ayer no hizo una buena crono, por problemas físicos, pero es algo puntual y estoy seguro de que hará un buen papel en el Mundial".



En cuanto al murciano, "es cierto que lleva una temporada muy larga, pero después de hablar ayer tras la gran crono que hizo en Peñafiel, pienso que ha recuperado la ilusión y estoy seguro de que hará una buena crono en Australia".