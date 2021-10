El brasileño Bastos hunde un poco más al Schalke de Raúl

El Lyon hundió un poco más al Schalke 04 de Raúl González tras vencer en Gerland por 1-0 en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, gracias a un tanto del brasileño Michel Bastos y a que los germanos jugaron más de media parte en inferioridad numérica (datos).



Los de Félix Magath entran tras esta derrota en una profunda crisis, ya que en la Liga alemana han perdido los tres partidos que han disputado y ahora ven cómo esta racha se extiende a la máxima competición continental, donde el margen de reacción es menor que en el campeonato doméstico.



El conjunto alemán es incapaz de rentabilizar su potente ataque, donde sobresale el ex madridista Raúl. Con el '7' en la espalda y vestido de blanco -como en sus mejores tiempos- el máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones (66 goles en su haber) estuvo desasistido en Gerland y su presencia fue más bien testimonial.

El dúo que forma con el también ex madridista Huntelaar aún no carbura, principalmente porque en el centro del campo alemán no hay jugadores con la creatividad necesaria para abastecer a dos jugadores más acostumbrados a culminar jugadas que a fabricarse sus propios goles.

El partido se decidió con un gol del brasileño Michel Bastos tras un error defensivo y por la expulsión del central Höwedes antes del descanso, que mermó las aspiraciones de los de Magath.