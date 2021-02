'Purito': "Voy a darlo todo para ganar esta Vuelta"

Joaquim "Purito" Rodríguez, de nuevo líder de la Vuelta a España tras la disputa de la etapa reina con final en Cotobello, aseguró que, a pesar de haber pasado un día "agónico", se encontró mejor de lo que espera y luchará "hasta el final para ganar" la carrera.

"Ha sido un día agónico, con un ritmo muy fuerte. (Roman) Kreuziger, que ha sido el más fuerte de la etapa, ha hecho mucho daño. Al final me he encontrado mejor de lo que esperaba y he salido con el corazón, con una arrancada muy fuerte", ha comentado.

"En el Tour no ha habido una etapa tan dura como esta. No se ha podido ni atacar. Lo han intentado (Carlos) Sastre y Frank Schleck, pero casi ni podían dar pedales", ha insistido sobre una jornada que ha dejado claro que el anterior líder, el italiano Vincenzo Nibali, "tampoco va tan sobrado".

"Ni ha hecho ademán de seguir a (Ezequiel) Mosquera cuando ha atacado, algo extraño en un líder. Ahí me he dado cuenta de que no iba tan bien, he salido y, si le he sacado 37 segundos en un kilómetro, igual tenía que haber atacado antes", ha reconocido, de nuevo muy ilusionado con la victoria final.

"Una oportunidad como esta será difícil que se me pueda volver a dar", ha asumido, admitiendo, no obstante, que perderá tiempo en la cronometrada de Peñafiel de 46 kms. de pasado mañana.

De cara a ella, espera perder, como mucho "dos minutos o un minuto y medio" respecto a Nibali, para seguir manteniendo opciones de cara a la última etapa clave con final en la Bola del Mundo. Además, cree que una crono "no es lo mismo en la última semana que en la primera.

"Queda la crono de Peñafiel, pero también la Bola del Mundo", ha insistido, y se ha mostrado dispuesto "a dar todo para ganar esta Vuelta". "Espero llegar con fuerza para disputarla", ha deseado.

Mosquera: "Nibali ha sido el más perjudicado" Por su parte, Ezequiel Mosquera, sexto en la decimosexta etapa y tercero en la clasificación general de la Vuelta 2010, cree que el anterior líder de la carrera, Vincenzo Nibali, "ha sido el más perjudicado por la marcheta que ha puesto su compañero (Roman Kreuziger) en la última subida de la jornada", la ascensión al Alto de Cotobello. "Nadie se ha movido, excepto Fran Schleck y (Carlos) Sastre. Yo he salido a un kilómetro y medio y en esa distancia poco se puede perder", ha explicado el corredor gallego, que ha confesado que lo ha "pasado mal durante toda la etapa". “Se ve que todo el mundo va igual“ "Cuando mejor me he encontrado ha sido al final, pero se ve que todo el mundo iba igual", ha relatado, agradecido a que "a partir de ahora, los días se vayan contando hacia atrás" ante la dureza de la carrera.