Igor Antón: "He guardado fuerzas para el final"

El español Igor Antón, vencedor de la undécima etapa de la Vuelta 2010 y nuevo líder en la clasificación general, ha negado que haya estado sobrado en la subida a Pal, a pesar de su exhibición, y ha asegurado que "ha sufrido" mucho para lograr la victoria.

“¿Sobrado, que va, he sufrido mucho?“

"¿Sobrado?, que va, que va, he sufrido", ha comentado el corredor de Galdácano (Vizcaya), no obstante, "ha afirmado sentirse "muy contento" de cómo le "están yendo las cosas" en esta Vuelta y en la que, en la primera etapa de alta montaña, ha querido dar "el do de pecho".

"Ha sido impresionante. Estoy encantado de cómo me van las cosas. Estoy muy bien y, la verdad, es que preparar la Vuelta a España como la he preparado está dando sus frutos. Y eso que la etapa ha sido dura desde la Seo de Urgell", ha explicado.

'Purito' Rodríguez: "Me he desfondado totalmente" El ciclista español Joaquim 'Purito' Rodríguez (Katusha) ha lamentado haber perdido el maillot de líder de la Vuelta a España y comentó que se desfondó por completo en la subida a la estación de esquí de Vallnord, tras más de 200 kilómetros de recorrido, pertenecientes a la undécima etapa. “Ha sido una pena porque conocía la subida.“ "Ha sido una pena porque conocía la subida y sabía que me venía perfectamente, pero no podía seguir, me he desfondado totalmente", manifestó el corredor de Parets del Vallés, que perdió casi un minuto en los últimos cuatro kilómetros. Por último, el ciclista catalán del Katusha aseguró que seguirá luchando por recuperar el jersey de líder, el cual sólo tuvo en posesión durante la jornada de este miércoles. "Trataré de intentarlo en lo que queda de montaña en Asturias, no me voy a dar por vencido", concluyó Rodríguez.



Mosquera: "Tengo mantener el ritmo porque no tengo 'reprise'" 03.48 min Ezequiel Mosquera no se muestra desilusionado y cree que debe explotar sus virtudes. El ciclista español es quinto de la general y acabó segundo en la etapa. Por su parte, Ezequiel Mosquera, segundo clasificado en la etapa, ha asegurado que no está descontento de cómo le ha ido la jornada, en la que ha sido el primer gran protagonista, pero en la que ha aceptado que el vencedor, Igor Antón, "está muy fuerte". “He tenido buenas sensaciones y tengo que jugar mis bazas“ "Tampoco estoy descontento. He tenido buenas sensaciones y tengo que jugar mis bazas porque no tengo 'reprise'. Por eso tengo que atacar y mantener el ritmo. Subía con la ilusión de ganar, pero Igor está muy fuerte. Luego, después de que pasase, no fui capaz de alcanzarle. (Álvaro) Pino me decía que podía cazarle, pero ya sabía que no", ha explicado el final de la etapa. El corredor gallego se congratula de estar ya "quinto" en la clasificación general, aunque asume que los tres primeros, "Antón, (Vincenzo) Nibali y (Xavi) Tondo" le van a poner complicado el podio porque "están muy fuertes".