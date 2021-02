Purito: "Dónde mejor que aquí en casa"

Joaquím 'Purito' Rodríguez se ha mostrado "orgulloso" y "muy contento" por la haber conseguido el maillot rojo de líder en Vilanova i la Geltrú, una prenda por la que han "luchado muchísimo" él y su equipo en la casi semana y media que se lleva de carrera y que, al final, ha logrado en su tierra, en Cataluña.



"He luchado muchísimo por conseguir el maillot, el equipo también y qué mejor que conseguirlo aquí en casa", ha dicho tras el final de una etapa en la que ha aprovechado una bonificación de dos segundos para superar en la clasificación general a Igor Antón, anterior líder y con el que estaba igualado a tiempo.



Ya una vez conseguida 'la roja', Purito se ha manifestado dispuesto a "defenderla lo máximo posible", aunque si ve que eso le supone "un desgaste terrible" a su equipo, dejarán de hacerlo. En todo caso, cree que "es mejor" ser primero y "tener ventaja sobre los demás" que perder tiempo sobre los rivales. Fundamentalmente corredores de su perfil, que necesitan "sacar tiempo de donde sea" en las etapas en línea, ya que "en las contrarreloj" lo pasan "muy mal".

En ese sentido, ha anunciado que seguirá atacando para adquirir ventaja en la meta de Pal, la única etapa pirenaica de esta edición de la Vuelta, una llegada que le "gusta" y en la que espera "más diferencias de las que ha habido en todas las etapas hasta ahora". "Es una llegada que me gusta porque la conozco y suelo entrenar por allí. Seguiré luchando por buscar la victoria y por sacar tiempo a mis rivales", ha adelantado.

"Estoy igual de contento que antes, no apenado, sino lo contrario. Esta Vuelta me esta saliendo a las mil maravillas. Tampoco hemos perdido el liderato por un fallo, ha sido por una bonificación en un esprint intermedio", señaló Antón.

Igor Antón: "Perder el maillot rojo no me causa ninguna tristeza"

Erviti: "Tenía marcada esta etapa desde que vi el recorrido"

Imanol Erviti ha explicado que habérsela "jugado" en la bajada del único puerto de la etapa, el temido y peligroso Rat Penat, ha sido lo que le ha valido la victoria en la décima etapa de la Vuelta 2010, Tarragona-Vilanova i la Geltrú, de 175,7 kilómetros. "Me la he jugado en la bajada, he cogido unos segundos y me han valido", dijo el corredor navarro en la línea de meta, eufórico por la "gran alegría" que se ha dado su triunfo de hoy, que dedicó a su ex-compañero Isaac Gálvez, fallecido hace cuatro años en un accidente en pista en el velódromo de Gante (Bélgica).

“Tenemos orden de salir a por todas las escapadas.“

Erviti, de 26 años y profesional desde 2005, firmó la segunda victoria en su carrera deportiva. La anterior fue también en la Vuelta a España, en la etapa con final en Las Rozas de la edición 2008. La primera fue al esprint, la segunda en solitario, cumpliendo a rajatabla las consignas del equipo. "Tenemos orden de salir a por todas las escapadas algunos compañeros, como Chente García Acosta, Pasamontes, David López y yo, y hoy hemos podido rematar", explicó el vencedor.

“Decidí lanzarme y aunque no soy buen escalador, soy buen rodador.“

"La bajada era bastante complicada, quizás más peligrosa que la subida, y la gente iba con temor. Decidí lanzarme, cogí unos segundos y aunque no soy buen escalador, soy buen rodador y lo he aprovechado".