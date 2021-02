Joaquín 'Purito' Rodríguez (Katusha), segundo en la etapa de este lunes, ha achacado a "unos metros" que le ha cobrado el ganador Philippe Gilbert "en la curva cerrada" de la subida final no haber podido ganar la etapa.

"Se me ha ido en la curva cerrada y me ha sacado unos metros que luego me han hecho falta", ha lamentado el corredor español, quien, no obstante, ha ratificado que ha llegado "bien" de forma a esta 65 edición de la Vuelta, como "ya decía" antes de que se iniciara la carrera.

"Estoy bien y a ver si mañana estoy tan bien", ha dicho ilusionado con la complicadísima llegada de mañana a Valdepeñas de Jaén, la primera de las cuatro etapas en la que ha puesto el ojo para esta edición de la Vuelta.

Al respecto del vencedor, ha dicho que "era uno de los que estaban en la quiniela" de posible ganador y que "está claro que no es un cojo".

Por otro lado, Purito ha reparado en lo difícil que ha hecho el calor a la etapa de este lunes y cree que altas temperaturas como las hoy son de las que "pasan factura".

Igor Antón: "Es bueno verse competitivo" El corredor del Euskaltel Euskadi Igor Antón se mostrado satisfecho por "verse competitivo" ante el resto de los favoritos en la etapa de este lunes de la Vuelta, en la que ha sido tercero, pero cree que "no hay que emocionarse" por ello, ya que "seguro que habrá días malos" en adelante que habrá que superar. "No es que haya sido nada de otro mundo, pero es bueno verse competitivo ya desde ahora. Pero no hay que emocionarse de verse bien porque seguro que habrá días malos a superar", ha dicho el jefe de filas del equipo naranja, quien ha apuntado que se ha metido en la pelea por el triunfo porque lo que busca, de momento, "es ganar etapas". "La general, ya se verá", ha apuntado casi fundido por el calor sufrido. "Al bajar del avión el miércoles, cuando llegamos, ya era como toparte con un muro de fuego, pero habrá que aguantarlo", se ha resignado, contento, de todos modos, por el rendimiento ofrecido y el resultado obtenido.