El corredor luxemburgués Andy Schleck (Saxo Bank) se encuentra ya en Sevilla donde este sábado comienza la LXV edición de la Vuelta Ciclista a España con una novedosa contrarreloj nocturna y en la que el segundo clasificado del Tour de Francia 2010 intentará ayudar a su hermano Franck de cara a la victoria final en Madrid.

"Estoy en esta Vuelta sin otro objetivo que correr para Franck, eso está claro. Ya he hecho mucho esta temporada, pero estoy muy contento de estar aquí y ayudar a mi hermano, es mi motivación", señaló Andy Schleck.

Tras un periodo de vacaciones, el joven ciclista utilizará la primera semana de la Vuelta para recuperar la forma física de cara a las etapas de montaña, que se presentan decisivas en esta edición sin Contador ni Amstrong.

"Quizá la primera semana sea un poco duro para mí, pero después recuperaré mi forma. Estoy tranquilo porque no soy el único líder de cara al final, sino que está Franck. Francamente, en esta Vuelta, correré como un desconocido", declaró Schleck.

Por otro lado, el ciclista del Saxo Bank señaló que no se sorprendió cuando Bjarne Riis confirmó el fichaje del tres veces campeón del Tour de Francia Alberto Contador para la próxima temporada.

"No me sorprendí porque cuando Franck y yo nos reunimos con Bjarne para decirle que abandonábamos el equipo nos dijo que quería permanecer en el nivel más alto. Quizá esto sea pretencioso, pero no veo ninguna otra opción que contar a Contador", subrayó Andy Schleck.

"Todo el mundo quería a Contador en cuanto se quedó libre. Si Bjarne le fichó es porque tenía dinero para pagarle, lo cual es bueno para él...", añadió el último ganador en la subida al Tourmalet.