Valentino Rossi anunciará su futuro el domingo

El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) ha reconocido que anunciará su futuro el próximo domingo, según ha desvelado en la rueda de prensa oficial previa a la disputa del Gran Premio de la República Checa en Brno. El nueve veces campeón del mundo acaba este año su contrato con Yamaha y Ducati ya ha reconocido en un comunicado el interés que tiene en hacerse con los servicios de 'Il Dottore'.

"El domingo, después de la carrera, sabréis qué voy a hacer en 2011", afirmó Rossi, que también habría valorado la posibilidad de competir en rallys o Fórmula 1.

Mejor de sus lesiones

Asimismo, el campeón mundial de MotoGP reconoció que el parón del Mundial le ha venido muy bien para recuperarse de las heridas que sufrió en la caída de Mugello y aseguró que se siente "mejor que en Laguna Seca", donde subió al podio.



El circuito de Brno, donde se reanuda el Mundial de MotoGP este fin de semana, ha sido particularmente propicio para Rossi, que ha vencido aquí cinco veces. "La pausa me ha servido para curarme las heridas. Me siento mejor que en Laguna Seca y tanto la pierna como el hombro han mejorado. Tengo más fuerza en ambos, pero todavía no estoy al cien por ciento", observó el italiano.