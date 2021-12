La nueva selección francesa sigue fracasando

- Ficha técnica:

2 - Noruega: Knudsen; Hogli, Waehler (m.46 Demidov), Hangeland, J.Riise; Hauger (m.92, Janssen), B.Riise (m.86 Skjelbred), Grindheim (m.63, Solli), Pedersen, Huseklepp; Abdellaoue (m.46, Ruud).

1 - Francia: Ruffier; Fanni, Rami, Mexès, Cissokho; M'Vila (m.75, Cabaye), Sissoko (m.46, Lass Diarra), Z'Zogbia (m.46, Ben Arfa), Nasri (m.78, Briand); Hoarau (m.61, Benzema) y Rémy (m.46, Ménez).

Goles: 0-1, m.48: Ben Arfa; 1-1, m.51: Huseklepp; m.72: Huseklepp.

Árbitro: Carlos Velasco Carballo (ESP). Amonestó a Rod Fanni por Francia y a Solli por Noruega.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Ullevaal Stadium de Oslo ante unos 20.000 espectadores.

La nueva Francia de Laurent Blanc, sin ninguno de los mundialistas en la convocatoria, comenzó su andadura con una sorprendente y dolorosa derrota ante Noruega (2-1), en un partido amistoso disputado en Oslo.

Los dos goles de Huseklepp, jugador del Brann noruego que Blanc no olvidará fácilmente, dieron el triunfo a los noruegos ante una Francia joven e inexperta, con hasta 6 debutantes en el once inicial, que jugó un buen encuentro, pero que no supo sobreponerse al segundo tanto nórdico.

Y es que a pesar del desastre mundialista, Francia no es la misma sin los talentosos Ribéry o Gourcuff y demostró estar aún verde en defensa ante el modesto equipo vikingo. Blanc todavía tiene mucho trabajo por hacer.

El principal aliciente del encuentro se encontraba precisamente en el banquillo francés, con el debut del "Presidente" al frente de la selección, pero también en el campo, ya que la sanción de un partido impuesta por el técnico a los mundialistas dejó ver a una Francia totalmente renovada.

Una decisión que Blanc tomó para pasar la triste página que los "bleus" escribieron durante el Mundial, aunque visto el resultado, muchos de los que estuvieron en Sudáfrica volverán a ser convocados para los partidos de clasificación de la Eurocopa de 2012.

Esta noche fue el turno para futbolistas como Nasri, Benzema, Ben Arfa o Mexès, repudiados en junio por Raymond Domenech, y para los debutantes Ruffier, M'Vila, Hoarau o Rémy, entre otros, que ofrecieron más entrega que acierto.

Los primeros minutos del encuentro mostraron el sello que quiere imprimir el técnico. Posesión de balón, triangulaciones -con un Samir Nasri muy activo y demostrando que tenía sitio en el Mundial- y llegada, aunque sin precisión.

Un cabezazo del altísimo delantero del PSG Guillaume Hoarau, otro del central Adil Rami a la salida de un córner y un remate en plancha de Loïc Rémy a bocajarro advirtieron del peligro galo.

Sin embargo, cuando parecía que Francia encontraría el gol por su insistencia, los nórdicos reaccionaron gracias a su mejor hombre, el romanista Riise, que metió un centro envenenado desviado con algo de suerte por el central Rami.

Los noruegos terminaron el primer tiempo muy encima de los "bleus", que parecían algo perdidos justo antes del descanso, momento en el que Blanc movió el banquillo y dio entrada al madridista Lass Diarra y a los delanteros Jérémy Menez y Hatem Ben Arfa, autor del primer gol.

El primer tanto de la era Blanc fue un zurdazo desde más de 30 metros del marsellés, otro de los que podría haber estado tranquilamente en Sudáfrica por la clase que atesora. Pero la alegría en Francia duró tres minutos, los que tardó Huseklepp para aprovechar un error de marcaje a la salida de una falta lateral y establecer el empate.

Los "bleus" no se desmoralizaron tras el 1-1 y asediaron el arco noruego, cada vez más plagado de defensores. Sin embargo una pérdida de Lass Diarra en el centro del campo propició una contra mortal, finalizada de nuevo por Huseklepp, héroe noruego.

Los minutos finales del encuentro fueron un querer y no poder por parte de los franceses, con un Benzema inédito a pesar de jugar los últimos 30 minutos del partido.

La derrota, a pesar de las buenas maneras mostradas en el primer tiempo, supone un jarro de agua fría para la afición francesa, que tras deshacerse del contestado Raymond Domenech por el admirado Blanc había recuperado la ilusión por el conjunto nacional.

La próxima cita para los "bleus", ya sin el veto a los mundialistas, será el próximo 3 de septiembre ante Bielorrusia, en partido oficial de clasificación para la Eurocopa 2012, en un grupo que completan Rumanía, Bosnia, Albania y Luxemburgo.

Por su parte, la sorprendente selección noruega quedó encuadrada en un grupo con Portugal, Dinamarca, Chipre e Islandia, equipo al que se enfrentará en primer lugar.