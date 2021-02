Alberto Contador y Michael Rasmussen podrían terminar corriendo juntos en el mismo equipo. Los archienemigos del Tour 2007 pueden llegar a ser compañeros la próxima temporada en el equipo Saxo Bank.



Rasmussen, de 36 años, fue despedido por el Rabobank holandés durante la disputa del Tour de Francia 2007, cuando lideraba la prueba con más de tres minutos respecto a Contador, por mentir sobre su paradero antes de la prueba. Lo que le valió luego una sanción de la Unión Ciclista Internacional (UCI) de dos años. Ese Tour lo acabó ganando el español Alberto Contador, quien la próxima temporada correrá en el Saxo Bank danés de Bjarne Riis.

Rasmussen ha competido durante estos dos años en un equipo mexicano (su mujer es mexicana) y otro italiano de segundo orden. Este año 2010 corrió en el comienzo de la temporada en el Miche hasta que una mononucleosis cortó su progresión.

Riis: Se merece volver, ya sea conmigo o con otro equipo.

Bjarne Riis ha reconocido la idea de rescatar a su compatriota. "Michael se merece volver. Ya sea conmigo o con otro equipo. No lo puedo decir, pero lo estoy considerando" declaró el director del Saxo Bank. Recientemente, Riis se ha reunido con Christina Hembo, representante del corredor y su patrocinador personal con la compañía Christina Design London. "Hemos hablado y lo estoy considerando al igual que otros corredores que quieren entrar en el equipo", reconoció el mánager del Saxo Bank.

El que también se ha posicionado en favor de darle una nueva oportunidad ha sido Alberto Contador. "Rasmussen es un corredor que creo que ha pagado por lo que pasó", ha asegurado recientemente el triple ganador del Tour que es consciente de que necesita aglutinar hombres de calidad para paliar el éxodo que se está produciendo en el seno del Saxo Bank tras la marcha de los hermanos Schleck.

Contador: Es Riis quien debe decidir.

"Se trata de un ciclista que ha conseguido mucho. Pero es Riis quien debe decidir", ha añadido el madrileño. Rasmussen le saldría gratis a Riis ya que su contrato lo pagaría Hembo y el equipo debe incorporar corredores daneses tras la salida confirmada de Jakob Fuglsang y Matti Breschel.

Rasmussen: "Sería un escenario ideal trabajar para Contador".

El corredor, por su parte, cree que encajaría en el nuevo equipo de Alberto Contador. "Para mí sería un escenario ideal trabajar para Contador, bajo la dirección de Riis. Yo no creo que sea poco realista, pero es evidente que le corresponde a Bjarne evaluar y decidir", aseguró.

Mientras, Rasmussen participará en el 'Mira quién baila' danés

El ciclista danés será uno de los participantes en la próxima edición del 'Mira quién baila' danés, ha informado el canal TV2. La prensa danesa ha especulado estos días con la posibilidad de que Riis podría cerrar en los próximos días el fichaje de su compatriota Rasmussen, actualmente sin equipo.

“Pensé que cuadraba perfectamente en mi calendario.“

"El baile está muy lejos de mis ocupaciones pero, cuando reflexioné más detenidamente sobre ello, pensé que cuadraba perfectamente en mi calendario. Además, no tengo miedo de aceptar un reto", dijo hoy Rasmussen en declaraciones a TV2. 'El pollo de Tølløse', como se le conoce en su país, aseguró que con "duro entrenamiento y terquedad" podrá compensar su falta de talento y contradecir a su esposa mexicana, que cree que no puede bailar, si bien admitió que no es "un Fred Astaire". "Vild med dans" (Locos por el baile), como se llama la versión danesa de este programa, comenzará a principios del próximo otoño.