La nadadora española Andrea Fuentes declaró, tras ser segunda tras Natalia Ischenko en la prueba individual de los Campeonatos de Europa de Budapest, que "yo acabo de empezar, dejarme tiempo. Algún día no se si será en esta vida o la otra yo cojo a la rusa o, al menos, lo intentaré todo, si lo consigo ya será otra cosa". "Si no es en solo será en dúo, en el que trabajaré ahora más, con Ona (Carbonell) porque es la prueba olímpica", agregó.

"Para mí el objetivo no era tanto el puesto como que el público disfrutara con mi actuación y yo con ellos, porque si yo disfruto el público disfruta y me ha encantado nadarlo y lo he pasado muy bien. He sacado todo lo que tenía dentro de mis entrañas y ahí lo he dejado en el agua, ya no me queda nada", dijo a los periodistas.



La catalana añadió "Estaba hipernerviosa antes de empezar y me he tirado al agua para relajar y tenía mucha fuerza dentro. Lo que pasa que la he usado para ayudarme y poder sacar toda la potencia". "Me ha sorprendido la gente y lo entregado que ha estado el público: he nadado para ellos", explicó.