Armstrong creará una nueva carrera en EE.UU.

Lance Armstrong, siete veces vencedor del Tour de Francia, ha anunciado la creación de una nueva carrera por etapas, la Quiznos Pro Challenge, reconocida por la UCI, en la que podría intervenir en 2001 si su estado de forma se lo permite. El actual líder del Radioshack ha explicado que "esta prueba está destinada a las futuras generaciones de ciclistas estadounidenses" y que el proyecto se trata de "un sueño hecho realidad". Armstrong, a punto de cumplir los 39 años, no excluyó la posibilidad de participar en la Quiznos Pro Challenge en la presentación realizada ante las autoridades del estado de Colorado. "Es cierto que voy a poner fin a las carreras de alto nivel en Europa, pero no puedo decir que no a una carrera que ayuda a la causa por la cual estoy luchando", dijo Armstrong en alusión a la Fundación que dirige contra el cáncer. "Podría participar, pero probablemente no estaría en forma, pero ya veremos. Nunca se puede decir jamás", concluyó el ciclista texano