Marta Domínguez: "Me he sentido única"

La primera medallista de España en los Europeos de Barcelona, Marta Domínguez, plata en 3.000 obstáculos, ha asegurado que durante la carrera se ha sentido "única", apoyada por el público del estadio de Montjuïc que le ha hecho vivir una "carrera sensacional" después "del año más duro" de su vida.

“Correr aquí ha sido una experiencia inolvidable“

"Me he sentido única, correr aquí ha sido una experiencia inolvidable. Me hubiese gustado ganar, pero para mí ya he ganado. Ha sido un año muy difícil para mí, con cinco meses casi sin entrenar. Preparar un verano con cuatro meses de preparación es muy complicado. Ha sido un invierno duro, por eso me he concentrado, porque sabía que tenía que conseguir un éxito en Barcelona", ha dicho la palentina.

10.12 min Marta Domínguez, la mejor atleta española de todos los tiempos, dio a España la primera medalla en los Europeos de Barcelona y la número 100 de la historia en alta competición tras conseguir plata en la final de 3.000 metros obstáculos. La victoria fue para la rusa Yuliya Zarudneva, que con un tiempo de 9:17.57 se tomó el desquite de su derrota ante la española en la final de los Mundiales de Berlín, el año pasado.

Más que por sí misma, Domínguez ha destacado que la medalla de plata, la número cien del atletismo español en los tres grandes torneos -Europeos, Mundiales y Juegos Olímpicos-, es "para la Federación, para esta selección, por lo que supone el atletismo en España y porque había que dar un espaldarazo con la gente más fuerte de la selección".

“Ahora se han invertido los papeles“

"Ser segunda está muy bien, en Berlín la rusa (Zarudneva) fue plata y ahora se han invertido los papeles, pero es para estar muy contenta", ha comentado.

La atleta palentina intentó apurar sus opciones de victoria en los últimos 50 metros, pero la rusa fue imbatible, "la justa ganadora después de haber soportado todo el aire, ha estado mejor, ha trabajado mucho y se merece ganar".

Domínguez ha destacado que sigue siendo campeona del mundo de la especialidad y ha recordado que ya suma 14 medallas en grandes campeonatos. "Algo que ni en mis mejores sueños hubiese imaginado", destacó.

Domínguez ha restado importancia a haber sumado la medalla número cien en los grandes torneos y ha pedido que se recuerde a "la gente que está detrás" de ella "cada día". "Mi familia, mi médico, el 'fisio' de la Federación", ha señalado, y ha agradecido "a la Federación" que le permita entrenarse "con total libertad".

“Necesito descansar fisicamente de todo el entrenamiento“

Después de su plata, Marta Domínguez ha insistido en que necesita unas vacaciones. "Necesito descansar físicamente de todo el entrenamiento y mentalmente, de todo el año en el que he estado recogiendo premios y viajando. Espero que la gente me entienda, en las próximas semanas, ni viajes ni premios, sólo quiero tomarme una coca-cola en una terraza y descansar", ha dicho.