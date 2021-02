Contador: "No he disputado la etapa a Andy"

El corredor español Alberto Contador (Astaná) ha asegurado haberse encontrado "muy cómodo" y haber dado un "paso importante" en la decimoséptima etapa del Tour de Francia, disputada entre Pau y el Col du Tourmalet sobre 174 kilómetros, en la que se impuso el luxemburgués Andy Schleck (Saxo Bank) y el ciclista de Pinto ha conservado el jersey amarillo.

"El día ha sido bastante cómodo. Me he encontrado muy cómodo y muy bien en la subida. No he disputado la etapa y no he querido atacar llegando a meta. ¿Si tengo medio Tour? Hemos dado un paso un paso importante, las piernas están a la perfección", ha manifestado en declaraciones a Televisión Española.

“Mi objetivo es pensar en la victoria final“

Respecto a que no le disputó la etapa a Schleck, el jefe de filas del Astaná ha dicho que tan sólo pensaba en la clasificación general en los Campos Elíseos en París."Al final mi objetivo es pensar en la general. La etapa en el Tourmalet es mítica, pero es algo secundario. Lo más importante es el domingo en París y estoy contento", ha señalado.

El bicampeón del Tour ha apuntado que las "sensaciones no podían ser mejores en la última subida" al mítico puerto pirenaico. "La he hecho bien. Estoy contento por cómo se han dado las cosas. ¿Ocho segundos? Es poco margen y me gustaría tener más, pero al final él ha cogido todo el peso de la subida y he querido estar más tranquilo", ha indicado.

Asimismo, el ciclista madrileño, que ha asegurado encontrarse "muy bien" a nivel físico y anímico, ha confesado que le dijo al también español Carlos Sastre (Cervelo) que parara cuando se produjo la caída del campeón olímpico en ruta, Samuel Sánchez.

"Le he dicho que había una caída grande atrás y se ve que no quería parar", ha apuntado Contador, que envió un saludo a su pueblo natal, Pinto, donde se instaló una pantalla gigante para seguir la etapa, y a su pueblo de adopción, Barcarrota (Badajoz), con los que espera que "todo salga bien" y puedan celebrar su tercer Tour este domingo.

Además, Alberto Contador fue felicitado por el presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, quien exclamó un 'Bravo, España' cuando le vio junto al podio de los ganadores, y por el pentacampeón español del Tour, Miguel Indurain.