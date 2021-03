El ciclista español Alberto Contador afirmó durante la jornada de descanso que el balance que hace del Tour de Francia hasta el momento "es muy bueno" y que está "muy contento de la situación en la clasificación general después de haber superado una primera semana con los peligros del pavés y la posibilidad de viento".



"No se pueden sacar muchas conclusiones de la última etapa porque era un puerto bastante tendido y con los últimos kilómetros casi llanos. Salí a cuatro ataques y tal vez la conclusión es que debo seleccionar más a los rivales que debo seguir. Por otra parte, el equipo está en muy buenas condiciones y mis piernas también están bien", explicó Contador en rueda de prensa.



Pese a que hay rivales como "Evans, Leipheimer o Menchov, que van muy bien contra reloj" y a los que Contador no puede "permitir que saquen tiempo", el madrileño no dudó en señalar a Andy Schleck como "el rival más directo".



"Después de la etapa del domingo sigo pensando lo mismo que antes. Es uno de los favoritos, el que más dificultades me hizo pasar el año pasado en la montaña y parece que este año será igual, pero todavía queda mucho Tour y yo no le doy mayor importancia", calibró.



El líder del Astana también tuvo palabras de alabanza para Lance Armstrong, al que "nunca había visto" hundirse como lo hizo en la etapa del domingo. "Cuando vi la etapa en el hotel, pensé en todo lo que ha hecho y todo lo que ha conseguido. No tuvo su mejor día, le salió todo mal y desde luego no me gusta ver una situación así. Siempre le he tenido admiración y ahora incluso le admiro más", señaló.



Respecto a las dos semanas de carrera que restan, Contador recordó que "el Tour siempre acaba siendo una carrera de supervivencia" y desveló que "la táctica irá en función de la situación en la general" y que, aunque cree que se encuentra "en buena situación", no olvida que debe "calcular bien los esfuerzos".



"Hay que ver cómo van las cosas, porque hay otros equipos que tiene que tomar más responsabilidad. Yo tengo la suerte de estar rodeado de grandes corredores y de amigos además, lo que me da más tranquilidad, pero cada día se verá si hay que endurecer la carrera o no", analizó.



Además, el pinteño desveló que "lo más probable es que continúe en Astana" y alabó el gran momento deportivo de España, redondeado con el Mundial de fútbol. "El deporte es la principal representación mundial de un país. En España los deportistas estamos muy valorados y por eso llegan los éxitos en basket, motos, F1, ciclismo o fútbol", zanjó.