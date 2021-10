El italiano Alessandro Petacchi (Lampre) dijo a los periodistas tras ganar la etapa que tenía "buenas sensaciones" y que el pavés en la tercera le hizo bien, ya que llegó "con fuerza" para volver a arrancar "de lejos", como cuando ganó en Bruselas.

"El primer día el equipo no trabajó para llegar en grupo porque no tenía esa responsabilidad, pero hoy mis compañeros sí han intentado que la escapada no se fuera muy lejos", subrayó en una rueda de prensa.

Tras siete años sin vencer en una etapa del Tour ha ganado dos veces en cuatro días y, a su juicio, eso es debido a "la fuerza" que siente en los últimos metros, aunque en ambos casos ha arrancado de lejos. "Se está viendo a un gran Pettacchi", sentenció el corredor italiano.

"Óscar Freire me dijo tras ganar el otro día que ahora el Tour de Francia ya era un regalo para mí y me he encontrado con otra alegría", manifestó el corredor del equipo Lampre.

Contador: "Al final hubo muchísimo peligro" El español Alberto Contador reconoció que al final de la etapa de hubo "muchísimo peligro", aunque también admitió que fue el día más tranquilo de lo que va de Tour, con una etapa de pocos de kilómetros y en la que no sopló el viento. "Si llega a hacer viento habría sido un día completamente diferente, pero hemos tenido suerte", dijo Alberto. "No obstante, siempre hemos estado cerca de la cabeza porque sabíamos que en cualquier cambio de dirección habría equipos que lo intentarían, como RadioShack", añadió el ciclista español. En un comunicado, Contador explicó que los últimos kilómetros de la etapa fueron los peores, como suele suceder cuando se termina al sprint. "Al final ha habido muchísimo peligro de caídas, especialmente en los últimos 5 kilómetros, en los que había 9 rotondas. Había que ir colocado porque si hay un corte se pierde tiempo, pero también sabes que si te coge la caída por ir bien colocado a veces es casi peor", comentó el corredor. "Muchas veces no sabes dónde ponerte, pero por lo menos, hemos recuperado fuerzas en la primera parte de la etapa. Las cosas van mejor y ya voy pensando poco a poco en el fin de semana", dijo refiriéndose a la llegada a los Alpes. Contador no se sorprendió de ver al RadioShack delante casi todo el día. "Es un equipo que siempre tiene mucha presencia en carrera y que siempre está delante. Hoy especialmente, pero mi equipo está muy concentrado porque sabemos que estos días son incluso más importantes para nosotros que los de montaña. Estamos atentos a cualquier amago de abanico para estar ahí", señaló. El jueves puede volver a repetirse esta situación, pero todo "dependerá del viento que haga. Si lo hay, será más peligroso, pero espero que sea un día como el de hoy", dijo Contador.

Sastre agradece una jornada de "tregua" Carlos Sastre, vencedor del Tour 2008, agradeció la "jornada de tregua" que ha vivido el Tour en su cuarta etapa, a pesar de que se desarrolló a gran velocidad y afectó "el cansancio de la etapa de pavés". "Ha sido el día más tranquilo de lo que llevamos del Tour, aunque ha sido una etapa rápida, en la que ha pegado el viento en contra. También nos ha beneficiado que dentro del grupo se fuese con relativa tranquilidad", comentó el líder del equipo Cervélo en la meta de Reims. Según el corredor español, su equipo volvió a trabajar para el noruego Thor Hushovd, "con un buen trabajo en los últimos 25 kilómetros, pero quizá ha pagado un poco los esfuerzos del día de ayer". "Aún así se ha intentado y eso es importante para la moral del equipo", concluyó Sastre, quien aseguró no tener secuelas físicas de la caída sufrida camino de Arenberg.