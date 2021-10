El hombro derecho de Cesc preocupa

Cesc Fábregas acabó lesionado el encuentro de cuartos de final del Mundial 2010, en el que España ganó a Paraguay (1-0), al dañarse el hombro derecho en un penalti no señalado por el colegiado, mientras que Sergio Ramos recibió dos puntos de sutura junto a la ceja derecha.

Cesc se someterá mañana a un estudio radiológico que confirme si sufre lesión. Se marchó con el brazo derecho inmovilizado y mucho dolor. "Ahora que se me ha quedado la zona fría me duele mucho. Espero que no sea nada y si tengo algo seguro que puedo jugar infiltrado la semifinal ante Alemania. No me lo pierdo por nada del mundo", dijo a Efe tras el partido.

La jugada en la que se lesionó fue en el lanzamiento fallido de penalti de Xabi Alonso, cuando fue derribado con claridad por el guardameta Justo Villar y cayó al césped en mala postura.

Sergio Ramos, por su parte, sufrió una patada en su rostro en la última jugada del partido cuando despejó de cabeza un balón dentro del área de España. Pudo acabar el encuentro pese al mareo que sentía y en los vestuarios recibió dos puntos de sutura.

"Me he llevado un golpe muy fuerte y me he asustado porque pensé que me habían partido otra vez la nariz. Gracias a Dios la patada en la cara me ha hecho una pequeña brecha junto a la ceja que se queda en nada", aseguró a Efe en la zona mixta con la zona del golpe muy hinchada.

Por último, sobre el central Carlos Puyol que fue sustituido por un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder durante unos segundos la visión, el cuerpo médico de la selección española confirmó que solo fue el golpe y no sufre ninguna lesión.