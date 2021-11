Rezai culmina el sueño ante Venus Williams

La tenista francesa Aravane Rezai conquistó el mayor hito de su carrera al imponerse en el Mutua Madrileña Madrid Open a la ex número uno del mundo Venus Williams para lograr su primer título de la campaña.

Rezai, 24 en el ránking WTA, culminó con un 6-2 y 7-5 ante la mayor de las Williams una semana de ensueño en la Caja Mágica en la que dejó por el camino a la belga Justine Henin, en primera ronda, o a la serbia Jelena Jankovic, en cuartos de final.

La joven tenista, de 23 años, sumó el tercer entorchado de su carrera profesional y el más importante en Madrid ya que hasta ahora sólo contaba con los galardones en Estrasburgo y Bali, ambos ganados el pasado año.

La gala comenzó el duelo a un altísimo nivel y no tardó más que tres juegos en quebrar el saque de Williams (2-1). Con esa ventaja pudo desplegar su mejor tenis para ir poco a poco acorralando a la ex número uno del mundo que no era incapaz de inquietar el servicio de Rezai y terminó encajando un nuevo 'break' en el último juego del set (6-2).

La segunda manga comenzó con un panorama completamente distinto. Venus salió al ataque y firmó una rotura tempranera para ponerse con 2-0, pero Rezai contraatacó de inmediato (2-1) aunque la mayor de las Williams se adjudicó también el siguiente 'game' y pudo coger algo de ventaja (4-1).

De todos modos, la raqueta de Saint Ettienne no pensaba rendirse de ningún modo e impidió que la californiana rematara el set cuando sacaba para ganar el parcial en el noveno juego. Esa nueva rotura (5-4) permitió a Rezai seguir 'viva' en la manga.

Y ése sin duda, fue el punto de inflexión del choque, ya que logró salvar hasta tres puntos de 'break' en el siguiente juego que hubieran dando el set a Venus, pero fue Rezai quien volvió a romper en el undécimo (6-5) para con su potente saque cerrar el partido, dejando a Williams con el consuelo de recuperar a partir de mañana el número dos mundial y haber ganado ayer el dobles junto a su hermana Serena.