El gran momento del tenis español, que alcanza su cénit en la tierra batida, se está manifestando de nuevo sobre la arcilla de Roma. La 'Armada' tiene garantizada la presencia de un tenista español en la final del Masters 1000 que se disputa en el Foro Itálico, tras las victorias de Fernado Verdasco y David Ferrer en sus respectivos partidos de cuartos de final, y que ahora se cruzarán en semifinales.

El madrileño Verdasco, número 9 del tenis mundial, se ha deshecho del serbio Novak Djokovic, segundo favorito, por 7-6 (4) 3-6 y 6-4, en un disputado encuentro de cuartos de final en el Masters 1000 de tenis de Roma y avanza ahora a la semifinal del torneo romano.

Tras tres horas y dieciocho minutos de partido, el madrileño, reciente vencedor del trofeo Conde de Godó, logró repetir su hazaña de hace dos semanas en las semifinales de Montecarlo cuando acabó con el serbio por un doble 6-2.

Con esta victoria, Verdasco se cuela en su segunda semifinal de un Masters 1.000 y asegura la presencia española en la quinta ronda de esta 67 edición del torneo del Foro Itálico, que se cerrará este domingo 2 de mayo.

En la primera manga, que fue muy igualada, el serbio forzó el desempate, que tuvo que disputarse a once puntos. Djokovic se anotó el primer punto pero Verdasco no le dejó aumentar más la diferencia para acabar aventajándole por 5-4, tras lo que el serbio evidenció su frustración y sus nervios al fallar en el siguiente intercambio en el que podría haber reconquistado la paridad.

Verdasco no desaprovechó entonces su oportunidad y sentenció el set a su favor en la que supone su tercera "muerte súbita" en este torneo, la primera y más larga contra el italiano Simone Bolelli en segunda ronda y ayer contra Guillermo García-López en octavos.

Ferrer, otro gran partido

El madrileño se las verá en semifinales con David Ferrer, número 17 en el ránking de la ATP, que se impuso con efectividad al francés Jo-Wilfried Tsonga en tan sólo 71 minutos y con un contundente 6-4 y 6-1.

El de Jávea no necesitó tanto tiempo como Verdasco, y le bastó poco más de una hora para deshacerse del francés, al que domó con sabiduría y tranquilidad, sufriendo únicamente en el primer set.



El alicantino se clasificó para sus terceras semifinales consecutivas y continuó con el tenis sólido que ya le permitió eliminar con tranquilidad en la anterior ronda al escocés Andy Murray, número cuatro del mundo. Ahora, tratará de vengarse de Verdasco, su verdugo en el Conde de Godó.



Tsonga, cuyo juego también se ve limitado en la arcilla roja, aguantó un set, donde tuvo opciones en el noveno juego para romper y situarse 5-4 arriba. Ferrer salvó este escollo y no perdonó con el poderoso saque del galo, que alternaba ganadores con errores no forzados. La pérdida del set acabó por minar la moral del de Le Mans, que cedió sus dos primeros saques para verse 5-0 en el marcador, aunque sacó la fuerza justa para evitar el 'rosco'.