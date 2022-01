Pese a la abultada victoria de su equipo ante el Stuttgart que le clasifica para los cuartos de final de la Liga de Campeones, Josep Guardiola, entrenador del Barcelona, ha advertido que para reeditar los éxitos del año pasado el equipo necesita que jugadores como Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic recuperen su mejor nivel.

“No ganaremos nada sin el mejor Henry y el mejor Ibra“

"No ganaremos nada este año sin el mejor Henry y el mejor Ibra", ha dicho Guardiola, quien hoy dejó en el banquillo al punta sueco, "porque la segunda parte del partido del Valencia -que él no jugó al estar sancionado- me dejó muy buen 'feeling' y quería darle continuidad".

Respecto a Henry, que recuperó la titularidad, Guardiola ha destacado su progresión en las últimos dos partidos, pero ha insistido en que aún necesita "más" de él, por ejemplo, "que recupere esa agresividad de cara a puerta".

Con todo, el técnico azulgrana se mostró encantado con el encuentro que hizo su equipo. "Hemos sido muy agresivos, sin dar tiempo a pensar al rival, muy profundos en las transiciones y con buena circulación de pelota", ha destacado.

Además del juego colectivo y la inevitable referencia al bigoleador Leo Messi -"sencillamente es el mejor", ha reiterado- Guardiola ha tenido una mención especial para el gran partido de Touré Yaya.

“Yaya es un animal; tiene unas condiciones sobre humanas“

"Yaya es un animal. Tiene unas condiciones sobre humanas, pero es un poco despistado para jugar de mediocentro porque va a lo suyo. Pero, cuando se puede desenganchar, tiene está arrancada, este despliegue físico, que es impresionante", ha explicado.

Josep Guardiola le ha dado un valor especial a la clasificación, pues en los últimos años, sólo el Manchester ha pasado a los cuartos de final el año siguiente de proclamarse campeón: "Eso significa que no es nada fácil, y es una buena noticia volver a estar entre los ochos mejores de Europa".

Además, el técnico del Barça no quiere que se menosprecie la dificultad de esta Liga de Campeones, porque ya no estén en la siguiente ronda equipos importantes, como el Chelsea, el Real Madrid o el Sevilla. "Todos son buenos equipos y, en la siguiente ronda, habrá que hacer otros dos partidazos para pasar", ha concluido.