Lo que hay que saber para entender el Curling

El curling es uno de esos deportes desconocidos para la mayoría de los españoles pero que gana un gran número de adeptos cada vez que se emite por la televisión en unos Juegos Olímpicos. Quién sabe lo que tiene este deporte, que se juega con cara de serio y barriendo frenéticamente con unas escobas, que termina fascinando la mirada de manera un tanto hipnótica. Y a ojos del aficionado medio, si tuviéramos que asemejarlo con algo español, diríamos simplemente que se trata de la petanca sobre hielo. [El Curling en imágenes]



Tal es la afición que se está creando el curling en España que incluso un centro comercial de la capital ha importado la competición del 'Carring', deporte nacido en Noruega que imita al curling pero con carros de la compra.



Pero vayamos por partes. El curling es un deporte que se practica sobre hielo. Nació en Escocia a mediados del siglo XVII como un entretenimiento que practicar sobre los lagos helados, aunque bien podía haber nacido en cualquier sitio donde alguien se entretuviera en hacer deslizar piedras sobre el hielo. [La historia del Curling en imágenes]



Este entretenimiento invernal se convirtió en deporte olímpico en Nagano 98, pero antes había sido deporte de exhibición en Chamonix 1924, Lake Placid 1932, Calgary 1988 y Albertville 1992. En España su aparición es reciente, los primeros clubes aparecieron en Cataluña entre 1999 y 2002.



De momento no hay muchos jugadores de curling en España, si lo comparamos con Canadá, anfitriona de estos Juegos, donde hay cerca de dos millones de practicantes. No obstante, existen clubes de curling en Cataluña, País Vasco, León, Jaca y Madrid, que se reparten unas cien licencias para competir.



El juego consiste principalmente en un partido sobre una pista de hielo entre dos equipos de cuatro jugadores. Cada equipo lanzará alternativamente ocho piedras de 20 kilogramos de peso en cada una de las diez series, que se deslizarán por la pista hasta alcanzar la diana situada en uno de los extremos de la pista.

La piedra que quede más cerca del centro de la diana, denominada 'casa', dará cómo ganador a su equipo. Ese equipo ganador, se llevará un punto por cada piedra que quede más cerca del centro hasta la primera piedra del equipo rival. El partido se juega en 10 series -como los bolos, otro posible primo lejano del curling-, y el equipo que más puntos consiga en estas 10 series gana.

En cada partido se juega con 16 piedras, ocho para cada equipo. Cada una está fabricada en granito y tienen un peso de 20 Kg. Para poder ser lanzadas, poseen un asa de plástico en la parte superior. Llama la atención que sólo son fabricadas en Escocia -los inventores del juego tienen el monopolio de las herramientas- y que el precio de cada juego de 16 piedras ronda los 6.000 euros.

La importancia de la táctica

Quizás el curling es uno de los deportes donde, aunque no se pueda descuidar, la forma física no es lo más básico. De hecho la media de edad de los jugadores puede ser muy elástica.



Es un deporte que se juega en equipo, y una buena coordinación de los integrantes es algo imprescindible. Los cuatro integrantes del equipo deben conocer muy bien sus funciones.



El 'lead': se encarga de tirar las dos primeras piedras, barrerá el resto de las piedras de sus compañeros, y se encargará del cronómetro. El 'second': tira la tercera y cuarta piedra y barrerá las piedras del primer y tercer jugador. El 'vice skip' tira la quinta y sexta piedra, barre, y diseña la estrategia. Por último, el 'skip', es el capitán del equipo, indica todas las jugadas a desarrollar y lanza las dos últimas piedras.



La estrategia principal depende del sorteo inicial para saber quién lanzará primero, hasta el punto de que sus jugadores prefieren compararlo con el ajedrez en lugar de con la petanca, ya que tiene más táctica de la que parece a simple vista.

Los primeros en lanzar tratarán que el rival no tenga posibilidad de dejar la piedra en el centro. Y los del segundo turno tratarán de despejar la pista para optar a puntuar con el último lanzamiento.

De hecho, es un deporte con árbitro, si bien casi nunca interviene. Tampoco suele hacer falta su mediación para interrumpir a los jugadores, que suelen tener un comportamiento elegante y correcto, ni a los aficionados, que asisten con respeto casi devoto a los partidos.