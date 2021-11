Pedrosa: "Me lo he tomado con calma"

Tras los primeros tests de la temporada de MotoGP en el circuito malayo de Sepang, Dani Pedrosa aseguró haber tenido "buenas sensaciones" en su muñeca izquierda, de la que en diciembre le extrajeron un tornillo, en su primera toma de contacto oficial con la pista.



"Las sensaciones que he tenido en la muñeca izquierda han sido buenas, lo cual es positivo. Por lo general, me lo he tomado con calma, porque tenemos mucho tiempo para seguir mejorando, empezando desde mañana", indicó tras los entrenamientos el piloto español del equipo Honda, que dio 51 vueltas y que marcó el octavo mejor tiempo, con 2:02.866, mientras que el campeón mundial, el italiano Valentino Rossi, rodó con su Yamaha en 2:01.411 y fue el más rápido de la sesión.



Además, el catalán señaló que, por el tiempo que llevaba sin subirse a la moto, le ha costado "adaptarse a la velocidad y coger el ritmo", algo que consideró como "normal".



"No buscábamos grandes tiempos por vuelta ni obtener un gran rendimiento. Hemos pasado gran parte del día trabajando en las suspensiones 'Ohlins', ya que suponen un cambio importante respecto a la temporada pasada", añadió Pedrosa.