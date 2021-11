Lorenzo: "Tengo que mejorar las salidas"

El español Jorge Lorenzo, subcampeón del mundo de MotoGP en 2009 y compañero de equipo de Valentino Rossi en Yamaha, no dudó demasiado al afirmar que "teóricamente Valentino, Casey, Dani y yo somos quienes hemos de luchar por el campeonato, pero estoy seguro de que es posible que alguien más esté con nosotros".



En esos términos se expresó Jorge Lorenzo en el sitio web oficial del campeonato desde el circuito malayo de Sepang, en donde hoy y mañana se producen los primeros entrenamientos oficiales de la temporada y también la presentación oficial de su escudería.

“Me puedo adaptar rápidamente a la moto

“

Obviamente, uno de los primeros asuntos a tratar es la rivalidad existente entre los dos primeros clasificados del mundial de MotoGP de 2009 y las palabras de Rossi sobre Lorenzo, a las que el español restó importancia en todo momento.



"Creo que nuestra rivalidad no es personal, es un tema únicamente deportivo y desde mi punto de vista es normal, los dos queremos ganar y estamos en el mismo equipo y el año pasado todo fue muy educado con los medios de comunicación, así que espero que siga igual", reconoció Lorenzo.



Evidentemente, el subcampeonato del mundo de 2009 es un buen objetivo para Lorenzo, quien aseguró que "estaría satisfecho con volver a ser subcampeón, pues es muy difícil conseguir esa posición, especialmente ahora que hay pilotos fantásticos".



"Creo que el año pasado los cuatro pilotos de arriba estuvimos pilotando al límite en cada carrera y en esas condiciones es complicado terminar carreras", explicó Lorenzo, quien reconoció haber cometido algunos "errores de estrategia o concentración que intentaré evitar ahora", afirmó.





En cuanto a las mejoras necesarias tanto técnica como humanamente, Jorge Lorenzo reconoció que "creo que mis salidas no son lo suficientemente buenas y este invierno he estado entrenando muy duro para mejorar esta cualidad, porque si comienzo bien evitaré muchos problemas", comentó el piloto de Mallorca.



"Afortunadamente una de mis cualidades es que me puedo adaptar rápidamente a la moto, por esa razón no creo que tenga que contarles muchas cosas a los ingenieros en lo que a la evolución técnica se refiere y pienso que Valentino tiene más experiencia y es un muy buen piloto, por ello yo también confío en él para el desarrollo de la M1", declaró Lorenzo.

“Lo ideal sería estar en Yamaha muchos años“



En ese apartado, el técnico, Jorge Lorenzo contará este año con un nuevo director deportivo, el holandés Wilco Zeelenberg, y un nuevo ingeniero de telemetría, el italiano Davide Marelli, de los que comentó que Zeelenberg "quien creo que me dará buenos consejos pues Wilco fue piloto y seguro que tiene más conocimiento y con Marelli seguro que haremos un buen trabajo juntos".



Por lo que se refiere a su continuidad, Lorenzo aseguró ser "muy feliz en Yamaha. Desde el primer momento me han recibido como si de una familia se tratase y el ambiente en el garaje es perfecto. Lo ideal sería estar en Yamaha muchos años. Ya veremos", dijo.



En cuanto a tener por compañero a Valentino, sin entrar en polémicas, aseguró estar contento a su lado y añadió que "no creo que pudiese aprender más con otro piloto", indicó.