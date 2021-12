Montezemolo: "Rossi conduciendo un Ferrari, ¿Por qué no?"

Luca Cordero di Montezemolo, presidente de Ferrari, ha hablado durante la presentación del nuevo F10 en Maranello de la ya famosa relación que une a la escudería Ferrari con Valentino Rossi a petición de los medios italianos. [Así es el nuevo F10]



Montezemolo no ha querido cerrar la puerta a la posibilidad de ver a Rossi conduciendo un 'cavallino' en competición oficial, "¿Por qué no?", ha contestado.



Eso sí, el presidente de Ferrari ha puesto como condición indispensable para que se lleve a cabo un cambio de normativa que permita ampliar a tres los monoplazas de cada equipo o que las escuderías puedan formar cantera en otros equipos.

“Con los tres coches pensé en 'Schumi' antes que en nadie.“

"Yo he hablado de la posibilidad de los tres coches pero hablando en nombre de Ferrari, hablaba por el bien de la fórmula Uno. Cuando lo hice, en el primero en el que pensé fue en 'Schumi' antes que en nadie", dijo.



"Un tercer coche sería muy útil para formar a jóvenes pilotos, siempre hay lamentos cuando un piloto se lesiona y el sustituto no tiene la experiencia necesaria. Otra posibilidad es que las grandes escuderías como Ferrari pudieran ceder motores a otros equipos que actúen como canteras", expresó.

“Es un potencial campeón de Fórmula Uno.“

Si se hiciera factible alguna de estas dos posibilidades Rossi tendría opciones de convertirse en un piloto de F1, así lo aseguró Montezemolo: "Valentino tiene muchas opciones porque A: es un amigo, B: es un fuera de serie, C: es italiano, D: es un apasionado de la velocidad, E: es un potencial campeón de Fórmula 1, y así podría continuar F, G, H, etc.", comentó.



Sobre cuando podría verse hecho realidad el sueño de la mayoría de los italianos, Montezemolo no quiso aventurarse: "¿En 2011? Si Rossi desea abandonar las motos y se compromete a trabajar duro durante el tiempo necesario ¿Por qué no? Eso sí, contemplando siempre esa posibilidad de los tres monoplazas, ahora mismo ya tenemos a los dos mejores pilotos posibles", concluyó.