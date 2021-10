Woods asegura que la familia es lo 'primero'

El golfista estadounidense Tiger Woods ha afirmado con rotundidad que "siempre" ha puesto a su familia por delante del golf, recordando que su vida familiar ha sido "lo mejor" que le ha pasado.

El californiano se expresó así en una entrevista a la cadena Sky, realizada en Melbourne el mes pasado y emitida éste en Nueva Zelanda. La cadena tenía la intención de transmitir la entrevista el 25 de diciembre, pero la adelantó después de que el californiano anunciase su retirada "indefinida" tras admitir una infidelidad.

La entrevista, dirigida por el reconocido periodista deportivo Murray Deaker, estuvo enfocada principalmente en la relación del número uno con su 'caddie' neozelandés Steve Williams, aunque también le preguntó al jugador por su familia.

"La familia primero y el golf después. ¿Siempre es así?", preguntó Deaker. "Siempre", respondió rotundamente Woods, quien se mostró impasible durante la mayor parte de la entrevista. "De hecho ha sido genial. Fue lo mejor que me pasó", añadió.

Woods aseguró que aprendió los valores de la familia de su madre Kultida. "Ella era la que imponía la disciplina en nuestra familia. Uno podría pensar que con mi padre (Earl) siendo un ex oficial de las Fuerzas Especiales, él era el hombre duro, pero no, él era más permisivo", recordó.

“Aprendí mucho en Stanford“

El 'Tigre' indicó que desde que se convirtió en padre empezó a tener menos tiempo para el deporte. De todos modos, remarcó que aprendió a manejar el tiempo en la Universidad de Stanford, donde debía lidiar con el estudio, el entrenamiento, la práctica y la competencia. "Aprendí mucho en Stanford y lo apliqué una vez que tuve una familia", destacó el número uno.

"No practico tanto como solía hacerlo. No paso tantas horas en el campo de golf como antes. Mi concentración es más intensa porque no tengo el tiempo. Cualquier cosa que tenga que hacer, es en un corto período de tiempo", continuó.