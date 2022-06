El Real Madrid, obligado a eliminar sus fantasmas en el Vélodrome

Alineaciones probables:



Olympique Marsella: Mandanda; Bonnart, Diawara, Heinze, Taiwo; Mbia, Cheyrou, Lucho; Abriel, Brandao, Niang.



Real Madrid: Iker Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Raúl Albiol, Arbeloa; 'Lass', Xabi Alonso, Marcelo; Cristiano Ronaldo, Higuaín y Benzema.



Árbitro: Wolfgang Stark (ALE)



Estadio: Velódromo de Marsella



Hora: 20:45 horas

El Real Madrid saltará esta noche al Vélodrome de Marsella, la casa de Zinedine Zidane (que estará en el palco), con la obligación de sellar su pase a la siguiente ronda y con muchas dudas que resolver (20.45 horas por La1, RNE y RTVE.es).



Los cantos de sirena que se oían después del derby ante el FC Barcelona se han esfumado como por arte de magia tras el partido contra el Almería y ahora sólo se habla de las peculiaridades de Cristiano, de la suplencia de Raúl o de los galones que como capitán tiene Íker Casillas en el vestuario.



Este cúmulo de circunstancias hace que la previa del partido se haya convertido en una bomba de relojería. Una bomba que se detonaría con una derrota por un 3-0 que les deja fuera de la Champions y que haría saltar por los aires el 'Proyecto Florentino II' y se llevaría por delante a Pellegrini antes de la navidad casi con toda seguridad.



Y todo esto le llega al equipo merengue sin una de sus referencias, el brasileño Kaká, a quien la pubalgia con la que acabó el intenso clásico del Camp Nou de hace dos semanas le deja en el dique seco.



Sin Kaká todas las miradas se dirigen al portugués Cristiano Ronaldo, que llega tras haber sacado a relucir la peor de sus caras y después de haber pedido perdón hasta la saciedad, aunque lo importante sería su reflexión personal y que nunca más se volviera a repetir.

El portugués estará acompañado finalmente en el ataque por Higuaín, mientras que Benzema se queda en el banquillo. Lass, Xabi, Marcelo y Van der Vaart les secundarán en la media, mientras que la defensa será la de 'gala', con Casillas en meta, Ramos y Arbeloa en las alas, y Pepe y Albiol de centrales.



El técnico chileno ha manifestado que no van a especular con el resultado, "No venimos a refugiarnos en un marcador sino a intentar ganar desde el primer minuto y clasificarnos para los octavos de final", aseguró Pellegrini. Aunque cuesta creer esto de un equipo que siempre sale a especular con el resultado en los segundos tiempos de cada partido.



Pellegrini también se refirió a Raúl, "sigue siendo el mismo", dijo. "Es un líder tanto cuando juega como cuando empieza desde el banquillo, es el único que ha jugado todos los partidos, salvo el último por un tema familiar", explicó.



Claro que lo del tema familiar no lo ha dicho el jugador, y por importante que fuera para el técnico tampoco le impidió ir convocado para calentar banquillo.