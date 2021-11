Nadal y Berdych abrirán la final de la Davis

Rafa Nadal y Tomas Berdych abrirán la final de la Copa Davis, que enfrentará este fin de semana a España y la República Checa (Viernes, a partir de las 16:00, en RTVE.es).

En el sorteo emparejamientos que se celebró este jueves en el Palau Sant Jordi, David Ferrer quedó encuadrado con el número uno checo, Stepanek. Ambos jugarán a continuación del duelo entre Nadal y Berdych.

La pareja formada por Lukas Dlouhy y Jan Hajek fue la designada en un principio por el capitán de Chequia para medirse en dobles a la española Verdasco-Feliciano.

No obstante, las reglas permiten cambios hasta una hora antes del partido y Navratil podría otorgar la confianza del punto de dobles a Stepanek y Berdych, los dos líderes del equipo checo, tal y como ha hecho en las eliminatorias anteriores

Para el domingo, Nadal abrirá la jornada frente a Stepanek y en caso de necesitar un segundo partido, Ferrer se medirá al número dos, Berdych. En este caso también pueden darse cambios, incluso los jugadores del último partido pueden variar diez minutos antes de la conclusión del primero.

Se despejan así las dudas en cuanto a la participación española en la primera jornada y Verdasco -que se recuperaba de unas molestias queda finalmente reservado para el decisivo encuentro de dobles.

Equipo de gala para un escenario histórico

El sorteo tuvo lugar en la arena del Sant Jordi, "símbolo de la educación deportiva de Barcelona", según su alcalde, Jordi Hereu. El regidor fue uno de los encargados de introducir el acto, junto al presidente de la Federación española, José Luis Escañuela y el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, entre otros.

Lissavetzky afirmó que Barcelona se iba a convertir en el fin de semana en "la capital mundial del tenis". El secretario de Estado se encargó de felicitar a ambos equipos.

Por su parte, Escañuela basó el éxito deportivo de la final en "estos jugadores que desde 2000 vienen representando a España de forma heroica". El equipo, según sus palabras, será recordado dentro de 100 años cuando se celebre el siguiente centenario de la Federación

Costa podrá contar por primera vez esta temporada con el 'equipo de gala' de la 'Armada', formado por Rafa Nadal, Fernando Verdasco, David Ferrer y Feliciano López, para la final contra la República Checa. Son los jugadores habituales de las últimas cuatro campañas, que este año, sin embargo, no habían podido juntarse para defender los colores nacionales.



La 'Armada' inició el curso en Benidorm ante Serbia con la ausencia por lesión en un tobillo del madrileño Fernando Verdasco. Esa baja obligó a Albert Costa a llamar a Tommy Robredo para la primera ronda, donde formó pareja en el dobles con Feliciano López.



El gerundense también disputó los cuartos de final ante Alemania, donde entró para paliar la ausencia de un Rafa Nadal lesionado tras no haber podido defender su título en Wimbledon. A última hora, fue baja David Ferrer y eso supuso el regreso de Juan Carlos Ferrero, héroe del primer título, tras casi cuatro años de ausencia -desde septiembre de 2005-.



Tampoco pudieron Verdasco y Nadal estar con el grupo en las semifinales contra Israel y Costa volvió a confiar en Ferrero y Robredo. Ahora, los dos mejores tenistas españoles vuelven a ser de la partida a pesar de que su estado de forma es una incógnita tras su aciago paso por la Copa Masters.



Ambos fueron eliminados en la fase de grupos. El número dos del mundo no fue capaz de ganar ni un solo set, mientras que Verdasco aterrizó en la Ciudad Condal 'tocado' en las rodillas, pero disputará el dobles junto a Feliciano López.