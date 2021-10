Costa: "El partido más complicado es el de dobles"

El capitán del equipo español de Copa Davis, Albert Costa, reconoció que "el partido más complicado" y "el punto más decisivo" de la final contra la República Checa será el de dobles y que los partidos individuales serán "a cara de perro" pero matizó que se intentará hacer "todo lo posible para ganar" al menos tres puntos de los cinco que se disputan.

"Los puntos fuertes de los checos son, sin duda, Stepanek y Berdych que juegan, prácticamente, todos los puntos. Son jugadores con experiencia, muy peligrosos y capaces de ganar a cualquiera. Creo que el dobles será muy complicado y, quizás, el punto más decisivo. Los individuales serán a cara de perro, muy duros, pero esperamos poder ganar, al menos, tres puntos", analizó.

También la pareja española de dobles, formada por Feliciano López y Fernando Verdasco, reconoció que ven "difícil" el encuentro de dobles pero manifestaron sentirse "preparados" para "intentar ganar".

Sobre la preparación del equipo español, Costa se mostró "muy contento" por como se están entrenando los jugadores. "La pista está en perfectas condiciones y la preparación está siendo muy positiva", remarcó. "Físicamente están bien para ser el final de temporada. Evidentemente están un pelín cansados, pero para la final estarán al cien por cien seguro", aseguró.

Respecto al estado de forma en el que se encuentran los miembros del conjunto español, Rafa Nadal insistió en que sus problemas de espalda surgidos en el Masters de Londres "no son nada" y que "ya está todo superado". Sobre las declaraciones de su tío, Toni Nadal, el manacorí respondió que tiene "su opinión" pero que él está entrenando "al 100%" y que de ánimos está "normal", con "ilusión por intentar ganar".

Por su parte, Fernando Verdasco, quién sufre una elongación del psoas de su pierna derecha, afirmó "sentirse bien" en la pista ya que su pierna respondió "bastante mejor" de lo que se esperaba. "No he querido forzar mucho, quiero ir poco a poco. Me encuentro mejor cada día e intento estar perfectamente para el fin de semana", reconoció.

El hecho de jugar en tierra batida ha supuesto un "proceso de adaptación", tal y como han confesado Costa y sus jugadores. Según el capitán español, volver a tierra es un cambio importante. "Por eso estamos trabajando duro estos días para buscar las buenas sensaciones". También Nadal remarcó el hecho de que "jugar en tierra es diferente y es más agradecido porque tienes más opciones de juego".

Por último, Costa explicó que sobre la elección de los cuatro jugadores que disputarán los partidos tiene "todas las posibilidades claras" pero no quiso desvelarlo. "Ya se irá viendo estos días, a medida que se vaya entrenando".