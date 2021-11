Kaká: "El Barça juega mejor, pero somos líderes"

El brasileño Ricardo Izecson Dos Santos "Kaká", jugador del Real Madrid, ha reconocido que el Barcelona "juega mejor" que el conjunto madrileño, aunque como recalcó el equipo blanco llega "mejor" al clásico del próximo domingo en el Camo Nou.

"El Barcelona juega mejor que nosotros, porque llevan mucho tiempo jugando juntos y eso hace la diferencia, el entendimiento entre los jugadores necesita tiempo. Por eso el Barcelona juega mejor, pero nosotros estamos mejor. Somos líderes", señaló Kaká en un entrevista concedida a la cadena COPE.

En este sentido, el centrocampista brasileño rechazó el papel de favorito que se le otorga al Barcelona para el duelo entre los dos "grandes" del fútbol español. "No creo que el Barcelona sea favorito, nosotros somos los primeros y ellos están en dificultades. Es bueno llegar líderes y a un punto, si ganamos nos ponemos a cuatro. La liga es muy larga y quedan muchos partidos pero siempre es bueno ser el primero", añadió Kaká.

No obstante, el internacional brasileño, pese a la importancia que concedió a los números, reconoció que en un club como el Real Madrid "no basta con ganar". "No es sólo la afición la que quiere que juguemos bien, nosotros también. No basta sólo ganar, cuando el juego es bonito, nosotros también disfrutamos más. El equipo necesita un tiempo para acoplarse. Estamos mejorando, hemos mejorado un poco desde el inicio hasta ahora. Y seguimos mejorando para jugar bien y ganar siempre", comentó el futbolista.